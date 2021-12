Warum die Nürnberger so kurz sind

Die Thüringer Rostbratwurst könnte bald zum Unesco-Weltkulturerbe aufsteigen. Für ein Bundesland, das in jüngerer Zeit in Sachen Superlative außer mit Coronazahlen kaum hat glänzen können, ist das natürlich eine ausgezeichnete Nachricht. Wobei sich dann sicher die Nürnberger fragen, warum ihre Würstle noch immer kein Kulturerbe sondern nur eine profane Brotzeit sind. Wobei sich Anschlussfrage aufdrängt, warum die Nürnberger in Gegensatz zu den Thüringern so auffallend kurz sind. Der Größenvergleich macht locker zehn Zentimeter aus. Aus anderen Sparten menschlichen Daseins wissen wir zwar, dass es auf die Größe selten ankommt. Doch wenn es um die Wurst geht, wird von einem Paar Nürnbergern halt nicht mal ein Vegetarier satt.

Der Tourismusverband Nürnberg bietet einigermaßen merkwürdige Erklärungsmodelle für die Kürze der Wurst an. Im Mittelalter hätten es Wirte praktisch gefunden, Bratwürste durch das Schlüsselloch schieben zu können, um die Sperrstunde zu umgehen. Dass die Nürnberger deshalb noch lange nicht so kurz hätten sein müssen, ist den Würstchen in der Tourismusabteilung noch nicht aufgefallen. Am Ende wird es an der Inflation gelegen haben. Um immer gleich viel für die Wurst verlangen zu können, ist sie über die Jahrhunderte eben stetig kleiner geworden. Im Augenblick liegt die Teuerungsrate in Deutschland bei rund fünf Prozent. Wenn das so weitergeht, darf man gespannt sein, wie sich das auf die Würstchengröße der Nürnberger auswirkt. Höchste Zeit, auf Thüringer umzusteigen. (nyf)