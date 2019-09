Warum der Gensenweiler Markt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher anlockte

Ideales Wetter, ein vielfältiges Programm und ein abwechslungsreiches Marktangebot hat das Gensenweiler „Land und Leute“ am Samstag zu einem großen Erfolg werden lassen. Wie ein Magnet hat das Fest in dem kleinen Weiler die Gäste aus der ganzen Region angezogen. Bereits zum elften Mal haben die derzeit 27 Einwohner ihren immer bekannter werdenden Markt veranstaltet.

Dichtes Gedränge von Menschen herrschte den ganzen Tag über in der einzigen Straße und den Hofräumen von Gensenweiler. Auf engstem Raum boten 44 Aussteller ihre Waren und Spezialitäten an. Was es auf anderen Märkten oft an fünf verschiedenen Ständen zu kaufen gibt, findet man hier nur einmal. Das Fest in dem beschaulichen Weiler hat sein eigenes Flair. Man fühlt sich hier so wohl wie in einem großen Wohnzimmer. Beim Flanieren an den Ständen trifft man auf kunstvoll gefertigte Dekoartikel aus Stahl, Holz, Ton und Stoff. Holzmöbel wechseln mit Ständen an denen es Brot, Wurst, Honig und Säfte gibt. Stände mit Gestricktem und Gefilztem wechseln mit Ständen mit Schmuck und wohlriechenden Seifen ab. Ein Korbmacher, ein Seiler, Sensendengler und eine Gemüseschnitzerin zeigen ihre alte Handwerkskunst.

Ulli Volz aus Schemmerhofen hat einen Verkaufsstand mit allerlei aus Ton gefertigten Dekoartikeln für Heim und Garten aufgebaut. Mehrere Hundert Teile in etwa zwanzig verschiedenen Motiven haben sie, ihr Mann und eine Freundin nach Gensenweiler gebracht. Alles wird in Schemmerhofen aus verschiedenem Ton geformt und zweimal gebrannt, erzählt sie. Sie ist zum zweiten Mal in Gensenweiler dabei, will aber im nächsten Jahr gerne wiederkommen. Auf Märkte wie hier geht sie sonst nicht. Ihre Teile bietet sie beim Oster- oder Weihnachtsmarkt und in ihrem Töpferstüble in Schemmerhofen an.

Künstlerin Sabine Rölli kommt aus Wangen und hat ihre Treibholzkollektion dabei. Kunstvolle Anhänger, Armbänder, Finger- und Ohrringe hat sie im Angebot. 90 Prozent ihrer verwendeten Hölzer sind schon als Treibholz im Bodensee geschwommen. „Meine Kollektion ist für Liebhaber, die ausgefallenen und individuellen Schmuck lieben“, sagt die Künstlerin. Auch sie will wiederkommen. „Es ist hier alles so familiär“, lobt sie.

Viel Freude hatten die Kinder beim Schminken, beim Ponyreiten, mit der Rollenbahn und dem Klettern in der Strohburg. Im Pferdestall lauschten die auf Strohballen sitzenden Kinder gespannt einer Märchenerzählerin. Eine junge Harfenspielerin umrahmte die Märchenstunde.

Musik erklang den ganzen Tag von der Kapelle Schutzblech und der Grätzekapell. Bene an der Tuba und Sepp an der Steirischen spielten an verschiedenen Stationen zünftige Lieder. Die Volkstanzgruppe Winterstettendorf sorgte mit Tänzen auf dem Dorfplatz für Unterhaltung. Für zusätzliche Heiterkeit sorgte, dass auch etliche zuschauende Besucher zum Tanz aufgefordert und in die Tanzformation mit eingebunden wurden.

Erlös soll in der Region bleiben

Tanja Bläschke engagiert sich beim Verein „Gensenweiler Land und Leute“ als Schriftführerin und ist für die Organisation der Aussteller und deren Betreuung beim Markt zuständig. „Es läuft heute alles prima und die Marktbestücker sind sehr zufrieden“, sagte sie. Wem die Spende vom Erlös des Fests zugute kommt, weiß sie noch nicht. Auf jeden Fall soll das Geld in der Region bleiben.

„Ich komme jedes Jahr hierher“, sagte eine Frau aus Bad Schussenried. „Toll, was hier alles geboten wird und dann dieses besondere, heimelige Flair.