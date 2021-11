Wartungsarbeiten am Wochenende – Spital, Rehakliniken und Therme über Festnetz und Mail nicht erreichbar

Aufgrund von Wartungsarbeiten muss am kommenden Wochenende die gesamten IT-Server-Infrastruktur der Stadt Bad Waldsee heruntergefahren werden.

Aus diesem Grund bleiben am Samstag, 20. November, das Bürgerbüro und die Stadtbücherei geschlossen. Bei der Stadtbücherei ist auch die Onleihe betroffen. Hier kann es das gesamte Wochenende zu Ausfällen kommen.

Auch das Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist Bad Waldsee sowie die Städtischen Rehakliniken mit der Waldsee Therme sind am Samstag, 20., und Sonntag, 21. November, weder per Mail noch über das Festnetz erreichbar. Die Therme und die Sauna sind geöffnet, telefonische oder online-Terminreservierungen können noch bis Freitag, 19. November, 21 Uhr, erfolgen. Das Training im Mtrain ist am Samstag und Sonntag nicht möglich.