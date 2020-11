Warnung vor knapper Intensivbetten-Zahl

38 von rund 400 deutschen Gesundheitsämtern haben beim Robert-Koch-Institut Überlastung angezeigt. Damit stößt fast jedes zehnte Amt mit dem Stand vom 30. Oktober entweder aktuell an Kapazitätsgrenzen oder rechnet innerhalb der nächsten Tage damit. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Wochenende auf Anfrage mit. Am 20. Oktober lagen 22 solcher Anzeigen vor, die sich je nach Überlastungsgrad in drei Kategorien gliedern. Das RKI hatte die Überforderungen einiger Gesundheitsämter bereits am 22. Oktober als „ernst und besorgniserregend“ bezeichnet. Die Gesundheitsämter in den Ländern sind bei der Nachverfolgung der Kontakte von Infizierten zunehmend auf Hilfe der Bundeswehr angewiesen. „Wir sind mittlerweile in jedem zweiten Gesundheitsamt aktiv“, sagte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Aktuell seien 4000 Helfer im Einsatz. „Wir sehen, dass der Bedarf an Hilfe der Bundeswehr von Tag zu Tag sprunghaft ansteigt“, fügte sie hinzu. (epd/dpa)