Warnung vor französischer Oliven- und Tomatenpaste

Berlin (dpa) - Frankreich-Urlauber sollten aufpassen: Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor französischer Oliven- und Tomatenpaste. Im Nachbarland seien acht Menschen an Botulismus, einer gefährlichen Vergiftung des Nervensystems, erkrankt, warnt die Behörde.

Ursache der Infektionen waren demnach Pasten der Marke „Les Délices de Marie Claire“ des regionalen Herstellers „La Ruche“ in der Region Vaucluse in Südfrankreich und in der Region Somme in Nordfrankreich. Diese Produkte würden auch unter den Namen „Terre de Mistral“ und „Les secrets d'Anaïs“ vertrieben.

Auch in anderen Produkten desselben Herstellers sei der entsprechende Keim oder Botulinumtoxin nachgewiesen worden. Die französischen Behörden hätten eine Rückrufaktion aller Produkte sämtlicher Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten gestartet. Vor dem Verzehr von Produkten des Unternehmens „La Ruche“, 84300 Cavaillon, insbesondere der Marken „Les Délices de Marie Claire“, „Terre de Mistral“ und „Les secrets d'Anaïs“, wird ausdrücklich gewarnt.

Wer die Lebensmittel noch hat, sollte sie in den Müll werfen. Botulismus kann zu Lähmungen führen. Symptome treten in der Regel 12 bis 36 Stunden nach Verzehr auf. Typisch sind Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle sowie Sehstörungen, Mundtrockenheit, Sprech- und Schluckstörungen.

Gefährliche Krankheit

Botulismus ist eine Vergiftung des Nervensystems. Sie wird durch den Verzehr von Lebensmitteln verursacht, die mit dem Bakterium Clostridium botulinum infiziert sind. Die Bakterien kommen in vielen Fleisch- und Gemüsesorten vor. Ursache einer Infektion sind schlecht geräucherte, gekochte und gesalzene Fleischwaren sowie ungenügend sterilisierte Konserven.

Erste Symptome der Krankheit treten 12 bis 36 Stunden nach dem Verzehr auf: Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle. Es folgen Sehstörungen, Mundtrockenheit, Sprech- Schluckstörungen, begleitet von Müdigkeit, Schwächegefühl und Schwindel. Die in Deutschland sehr seltene Erkrankung kann bis zur Lähmung des Atemzentrums und zum Tod durch Ersticken führen. In zwei Dritteln der Fälle verläuft die Krankheit tödlich.

Botulinumtoxin zählt zu den gefährlichsten Giften überhaupt: Ein Gramm könnte mehrere Millionen Menschen töten.