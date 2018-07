Warnstreiks an Berliner Flughäfen

Berlin (dpa) - An den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel müssen sich die Fluggäste heute Morgen auf Verspätungen und Flugausfälle einrichten. Grund ist ein Warnstreik des Bodenpersonals. Allein am Flughafen Schönefeld sollen nach Gewerkschaftsangaben am Morgen 22 Flüge ausfallen. Auch in Tegel ist mit Flugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Beschäftigten verlangen Einkommensverbesserungen. Sie wenden sich mit dem Warnstreik aber auch gegen Kürzungen der Tarifgehälter.