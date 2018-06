Warnstreik bei ZF: Donnergrollen der IG Metall wird lauter

Kein einziges Wölkchen ist über Friedrichshafen auszumachen, als Werner Langenbacher den Blick nach oben richtet. „Seht Ihr, sogar der Himmel ist auf Eurer Seite“, sagt der Betriebsseelsorger unter dem Beifall der mehr als 900 ZF-Beschäftigten, die sich am Freitagvormittag im Werk II vor Halle 9 versammelt haben, um für mehr Lohn zu kämpfen. Dass der Herrgott allein es richten wird, darauf wollen sich die Arbeiter und vor allem ihre Interessenvertreter von der IG Metall freilich nicht verlassen. Die Vergangenheit hat gezeigt: Wenn’s um Geld und Arbeitnehmerrechte geht, sind Warnstreiks ein weitaus probateres Mittel als Gebete.

Zum bewährten Ritual gehört, dass Gewerkschaftsaktivisten rote Käppis, Fahnen und Trillerpfeifen verteilen. Sie sollen den Forderungen optisch wie akustisch Nachdruck verleihen. In der aktuellen Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall geht es um ein erweitertes Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte beim Einsatz von Leiharbeitern, um die unbefristete Übernahme von ausgelernten Auszubildenden – und vor allem um 6,5 Prozent mehr Lohn.

Das mag für manch einen überzogen klingen, ist aus Sicht der IG Metall aber nichts anderes als der gerechte Anteil der Arbeitnehmer an den jüngsten Umsatzrekorden der Branche. „Nur dank Eurer Mehrarbeit ist es den Managern möglich geworden, solche Rekordzahlen zu vermelden“, stellt ZF-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Hans Kirchgässner fest. Dennoch würden die Arbeitnehmer von den Arbeitgebern im laufenden Tarifkonflikt wie Bittsteller behandelt. „Wir haben in der Krise Verzicht geübt, jetzt sind wir am Zug“, stellt Kirchgässner klar.

Die Argumentation der Arbeitgeber, sie benötigten das Geld, um durch Investitionen die Zukunft zu sichern, lässt der Arbeitnehmervertreter nicht gelten: „Wir brauchen das Geld auch, um unsere Zukunft zu sichern.“ Das aktuelle Angebot der Südwestmetall, eine Lohnerhöhung um 3 Prozent für 14 Monate, sei kein Signal, sondern eine Zumutung. Gar als „schäbig“ bezeichnet dieses Angebot Lilo Rademacher, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben. „Wir wollen fair beteiligt werden“, fordert sie. „Die Geldschatullen der Unternehmen haben sich rasant gefüllt. Es wird Zeit, dass Ihr etwas davon abbekommt“, findet auch Werner Langenbacher.

Im Werk I spricht derweil Betriebsrat Roberto Salerno vor etwa 600 Metallern davon, dass die Arbeitgeber den Konflikt mit ihren Gegenforderungen unnötig verschärft hätten statt eine Lösung zu bringen. Von Ausweitung der Arbeitszeiten und der befristeten Arbeitsverträge ist die Rede.

Nach den beiden Kundgebungen kehren die insgesamt rund 1500 ZFler, die sich an dem Warnstreik beteiligen, nicht an ihre Arbeitsplätze zurück, sondern starten vorzeitig ins Wochenende. Der Himmel über Friedrichshafen ist noch immer wolkenlos. Im Tarifstreit stehen die Zeichen dagegen auf Gewitter. Für den wahrscheinlichen Fall, dass es in der nächsten Verhandlungsrunde am 8. Mai zu keiner Einigung kommen wird, dürfte das Donnergrollen der IG Metall sicherlich noch etwas lauter werden. Wahrscheinlich sogar noch davor.