Warnemünde: Kreuzfahrtsaison startet

Mit dem Anlauf der „Aidadiva“ beginnt die Kreuzfahrtsaison in Rostock. Bis zum 15. Oktober werden insgesamt 183 Anläufe von 33 Kreuzfahrtschiffen erwartet. 162 Mal legen die Schiffe am Passagierkai in Warnemünde und 21 Mal im Überseehafen an.

Damit belege Rostock Platz eins unter den deutschen Kreuzfahrthäfen. Das sagt Hafen-Geschäftsführer Jens Scharner. Im Kreuzfahrtkalender 2016 stehen ein Fünffach-Anlauf am 27. August sowie vier Vierfach- und 13 Dreifach-Anläufe. Mit rund 800 000 Kreuzfahrtpassagieren, die an und von Bord gehen werden, peilt Rostock eine neue Bestmarke an.

Mit der Saisoneröffnung wird auch der Neubau des Passagierkais in Betrieb genommen. Die Sanierung des Kais vor dem Kreuzfahrtterminal hatte rund 4,5 Millionen Euro gekostet. Es seien 70 neue Horizontalanker und 17 000 Kubikmeter Sand und Stahlbeton verbaut worden, hieß es. Die Bauarbeiten hatten ein gutes halbes Jahr gedauert.

Fast pünktlich zum Start der Kreuzfahrtsaison können die Bauarbeiten an der Stromgrabenbrücke zwischen Warnemünde Werft und Warnemünde Bahnhof abgeschlossen werden. Wegen dieser Arbeiten konnte seit Oktober der Warnemünder Bahnhof nicht mehr mit der S-Bahn erreicht werden. Am Samstag soll nun die erste Bahn fahren. Die funktionierende Bahnverbindung zwischen Warnemünde Bahnhof und dem Rostocker Hauptbahnhof ist für das Kreuzfahrtgeschäft von großer Bedeutung.

Anläufe