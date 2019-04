Werden hinsichtlich der möglichen Verwaltungszusammenführung auf dem Mangin-Areal bald neue Pläne präsentiert? Oberbürgermeister Jürgen Roth deutet ähnliches für die kommende Ratssitzung an. Bei den Fraktionen zeigt man sich gespannt.

Die Konversion des ehemaligen Kasernengeländes Mangin – jetzt Oberer Brühl genannt – ist eines der wichtigsten Themen, mit der sich nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch Oberbürgermeister Jürgen Roth in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Im Gespräch ließ Roth durchblicken, dass er sich für das knapp 64 000 Quadratmeter große Areal abgesehen von der Realisierung von Wohnraum auch andere Pläne als eine große Zentralisierung der Verwaltung vorstellen könnte.

Wie sehen das die Fraktionen? Renate Breuning (CDU) ist sich sicher, dass der neue Oberbürgermeister, der nun knapp 100 Tage im Amt ist, in das Thema „Mangin“ hereingearbeitet hat. Sie halte die von der Stadtverwaltung präsentierten Pläne als nicht die „einzige Lösung“, die dort realisiert werden könne. Wichtig wäre für sie, dass der Verkauf bald vollzogen sei und auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung zeitnah vorliegt. „Es wäre gefährlich, hier Druck aufzubauen, bevor nicht alle Zahlen auf dem Tisch kommen“, so Breuning in Hinblick auf mögliche Einsparmöglichkeiten bei einer Verwaltungszusammenführung. Die scheidende Fraktionsvorsitzende betont: „Genauigkeit geht vor Schnelligkeit!“

Auch Andreas Flöß (Freie Wähler), dessen Architekturbüro die Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des Verwaltungsstandortes auf dem ehemaligen Kasernen-Areal Mangin erstellt hatte, hält nicht zwingend an den vorgestellten Plänen fest. Er sehe ebenso eine mögliche Synergie von Bildungseinrichtungen und der Verwaltung gepaart mit Wohnen als interessant an. So könne sich der Architekt vorstellen, auf dem Gelände ebenfalls die Volkshochschule und die Musikakademie unterzubringen und dafür eines der Mannschaftsgebäude zu nutzen. „Wenn dann drei oder vier Ämter weniger unterkommen, dann ist das auch nicht dramatisch“, so Flöß. Reines Wohnen hält er indes nicht für zielführend. Wichtig sei ihm auf alle Fälle, dass die Konversion des “Filetstücks„ nicht einschläft, man müsse hier „dran bleiben“. Und: Wenn die Verwaltung dort teilweise zentralisiert werden soll, müsse sich dies wirtschaftlich auch rechnen.

Für Edgar Schurr (SPD) sind die Ausführungen von Roth derzeit noch zu „kryptisch“, um daraus etwas abzuleiten. Seinen Informationen zufolge könnte sich die „Förderkulisse“ geändert haben, die wiederum ein Anpassen der Pläne sinnvoll erscheinen lassen könnten. „Sollte es neue Erkenntnisse geben, die zu besseren Ergebnissen für das Areal führen, wollen wir natürlich nicht an alten Überlegungen festhalten“, erklärt Schurr. Man sei gespannt, welche neue Fakten präsentiert werden.

Joachim von Mirbach (Grüne) hält weiter daran fest, dass „große Teile der Verwaltung“ im Oberen Brühl konzentriert werden sollen – getreu dem Konzept, welches Architekt Andreas Flöß präsentiert habe. Wichtig für ihn zu betonten sei, dass sich in diesem Fall auch für die Schwenninger Bürger – trotz des möglichen Verlustes von Ämtern – nicht viel ändern wird. „Ein Schwenninger muss nur dann in den Oberen Brühl fahren, wenn er ein Haus bauen möchte“, so von Mirbach mit Blick auf das Baurechtsamt, das derzeit noch in Schwenningen beheimatet ist. Ansonsten würde es in den Innenstädten weiterhin die Servicezentren des Bürgeramtes geben. Schließlich ginge es bei der Verwaltungszusammenführung lediglich um ein „Backoffice-Projekt“. Bei den Grünen hofft man, dass es bald voran gehe, „nach 100 Tagen sollte der OB ein bisschen genauer Bescheid wissen“. Für von Mirbach sei auch klar, dass die Zentralisierung mit Einsparungen im Verwaltungshaushalt einhergehen würde – die Rechnungen seien immer schlüssig gewesen.

Bei der FDP wartet Frank Bonath noch auf neue Erkenntnisse, bislang gelte für die Fraktion das, was „über Jahre erarbeitet wurde“. Bonath: „Wir kennen keine Alternative zur räumlichen Neuordnung der Verwaltung, schließlich sind die Arbeitsplätze so, wie sie sind.“ Der Vorsitzende wolle aber, dass die Grundsatzentscheidung „baldmöglichst“ auf der Agenda stehe – durch die OB-Wahl und die anstehende Kommunalwahl habe es schon genug „Aussetzer“ gegeben. Sollte es bis dahin neue Erkenntnisse geben, müsse man die Lage im Gemeinderat gemeinsam neu bewerten.