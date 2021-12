Wangener Unternehmen schafft Test-Möglichkeiten in Libyen

Mehr Testmöglichkeiten auf das Corona-Virus im krisengeschüttelten Libyen: Diesen Zweck hat die Lieferung von drei Laborcontainern des Wangener Unternehmens Waldner.

In Libyen hat die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) Laborcontainer von Waldner installiert, die in Wangen komplett geplant und konzipiert wurden, teilt das Unternehmen mit. Diese Laborkapazitäten sollen die Zugänglichkeiten von PCR-Tests in der Region erhöhen.

Kurz vor Inbetriebnahme

Im Auftrag der Bundesregierung unterstütze die GIZ Entwicklungs- und Schwellenländer im Kampf gegen Corona. Ende November ist in Libyen, in der Hafenstadt Tobruk, der erste von drei Waldner-Laborcontainern angeliefert worden. Dieser steht nun kurz vor der Inbetriebnahme, heißt es.

Die Unterstützung wird finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und durchgeführt von der GIZ in Zusammenarbeit mit dem libyschen Gesundheitsministerium. Bereits bei der Konzeption und Planung dieses Laborprojekts habe Waldner die GIZ unterstützt. Die neue Einrichtung diene vor allem der PCR-Untersuchung auf SARS-CoV-2 und erhöht damit die Testkapazitäten in der Region am Mittelmeer.

Standort vor einem Krankenhaus

Das voll funktionsfähige Labor ist in einen Standard-Schiffscontainer eingebaut, der jetzt auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus von Tobruk steht, berichtet Waldner. Auch das komplette Equipment für die Tests, wie zum Beispiel Laborgeräte, lieferte der süddeutsche Laborhersteller gleich mit.

Neben Untersuchungen und Tests rund um das Corona-Virus kann das Containerlabor für eine Reihe verschiedener virologischer, bakteriologischer und diagnostischer Analysen genutzt werden, heißt es in einer Mitteilung weiter. Es erfülle die internationalen Normen der Biosicherheitsstufe 2, so dass der Umgang mit infektiösen Erregern sicher sei.

Zwei weitere Labore folgen

In den kommenden Wochen werden zwei weitere mobile Labore aus Wangen in der Stadt Nalut im Westen Libyens und in Garabulli, einer Stadt in der Region Tripolis, installiert.

Die Waldner Unternehmensgruppe entwickelt und produziert Abfüllanlagen, Prozessanlagen, Labore und Lernräume als individuelle Lösungen. Waldner schafft mit seinen Produkten eigenen Angaben zufolge Beiträge für Ernährung, Gesundheit und Bildung - in vielfältigen Branchen von Pharma über Forschung und Entwicklung bis hin zu Lebensmittel und Tiernahrung.