Wangener Triathlonteam tritt beim Ironmännli an

Eine kleine, jedoch erfolgreiche Gruppe des Lauf- und Triathlonclubs (LTC) Wangen ist beim diesjährigen Ironmännli in Lustenau (Vorarlberg) an den Start gegangen. Julia Gralki und Jannik Stoll nutzten das Rennen, um nach trainingsintensiven Pfingstferien ihre Form im Rennmodus abzurufen. Für Lea Widler und Kilian Obermaier war es das erste Triathlonrennen überhaupt: Die Neulingen meisterten die Herausforderung, heißt es in der jüngsten LTC-Pressemitteilung. Und Alena Kersten startete beim Wettbewerb „Bimbi Swim & Run“.

Im 94-köpfigen, internationalen Damenstarterfeld belegteden Julia Gralki den sechsten Gesamtrang bei den Juniorinnen 1 mit einer Zeit von 56:28 Minuten. Mit der zweitschnellsten Laufzeit von 18:02 Minuten über die 4,8-Kilometer-Distanz lieferte sie eine sehr gute Leistung ab.

Auch Jannik Stoll gewann in seiner Jugend-Altersklasse gegen starke Konkurrenz in einer Endzeit von 53,07 Minuten – was den 21. Gesamtrang bedeutete. Mit der fünftschnellsten Schwimm-, der drittschnellsten Rad- und der schnellsten Laufzeit in der Jugend hatte er mit zwei Sekunden Vorsprung vor einem Konkurrenten aus Österreich die Nase vorne.

„Jannik und Julia sind in Top-Form und haben in den Ferien sehr gut trainiert. Damit kann die deutsche Jugendmeisterschaft in vier Wochen in Grimma kommen“, freut sich Trainerin Claudia Gralki mit blick auf den Event in Sachsen.

Lea Widler beendete das Rennen in 1:08,23 Stunden. Sie war auf dem Rad am Wendepunkt zu weit gefahren war und verschenkte somit wertvolle Zeit. Bei den Juniorinnen kam sie auf den zweiten Rang und freute sich über einen guten Platz im Mittelfeld der Damenwertung.

Kilian Obermaier überraschte bei seinem ersten Triathlon mit der siebtschnellsten Laufzeit und einer guten Schwimm- und Radperformance in 55:27 Minuten. Bei den Wechselzeiten hat er noch Potenzial für die kommenden Triathlonrennen. Er belegte den 37. Gesamtrang und wurde Siebter der Altersklasse M24. Maja Stannius kam nach 1:14,47 Stunden ins Ziel und belegte Rang 81 (9. AK). Die jüngste LTC-Teilnehmerin Alena Kersten nahm beim Swim&Run teil und holte erneut ein sehr gutes Wettkampfergebnis. Nach dem Schwimmen noch auf Rang vier liegend, ging sie beim Laufen in Führung und musste kurz vor dem Ziel noch ein Mädchen passieren lassen. Unter den 15-Teilnehmerinnen freute sie sich über den zweiten Rang.