Wangener Tourismusbilanz fällt glänzend aus

Auch 2011 war für Wangen ein glänzendes Tourismusjahr. Zwar weist die Bilanz bei den Übernachtungen einen leichten Rückgang gegenüber dem Rekordjahr 2010 aus, doch insgesamt bewegen sich die Zahlen weiter auf sehr hohem Niveau. „Wir bleiben im württembergischen Allgäu ganz oben dabei“, sagt Gästeamtsleiterin Belinda Unger.

Die exakten Zahlen für das abgelaufene Tourismusjahr liegen Unger schon länger vor, präsentieren wird sie sie aber erst im Oktober dem Gemeinderat. Der dürfte erfreut zur Kenntnis nehmen, dass Gäste aus nah und fern nach wie vor in die Große Kreisstadt strömen. Bei der Zahl der Übernachtungen konnte Wangen zwar den Rekord aus 2010 (162 567) nicht toppen, hat sich mit 156 232 Übernachtungen aber auf hohen Niveau stabilisiert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag fast unverändert bei 3,5 Tagen (2010: 3,35). „Wir sind halt ein typisches Kurzreiseziel“, weiß Unger. „Da geht der Trend auch hin, und da sind wir voll dabei.“

Voll dabei war Wangen auch bei den Führungen (614, 29 mehr als 2010) und bei den Übernachtungen auf dem Wohnmobilstellplatz (15 801, 1595 mehr als 2010). Das spülte insgesamt 41 774 Euro (+3832 Euro) ins Stadtsäckel. Noch erfreulicher ist der Anstieg bei den Kurtaxeeinnahmen. Hier nahm die Stadt im abgelaufenen Jahr knapp 63 500 Euro ein – trotz niedriger Übernachtungenzahlen eine Zunahme von gut 50 Prozent. „Ich kann mir das nur so erklären, dass der Anteil der touristischen gegenüber den gewerblichen Übernachtungen - Geschäftsreisende sind ja nicht kurtaxepflichtig - diesmal wohl viel höher war“, sagt Belinda Unger.

Rechnet man die Übernachtungen statistisch hoch, waren im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Tagesgäste (exakt: 515 876) hier. Mit den Tages- und Übernachtungsgästen, so hat es die Gästeamtsleiterin errechnet, habe Wangen (Gastgewerbe, Einzelhandel, Dienstleistungen) im Jahr 2011 einen Bruttoumsatz von rund 27,5 Millionen Euro gemacht: „Tourismus ist eben ein echter Wirtschaftsfaktor.“

Gründe für die guten Zahlen gibt es laut Unger einige: der Trend zur Kurzreise, die Zunahme des Radourismus, die wirtschaftlich guten Zeiten, begünstigt durch den starken Franken eine starke Zunahme der Schweizer Gäste, die erfolgreiche Premiere der Festspiele und nicht zuletzt den Ruf von Wangen, dass „immer etwas los“, sei. „Viele Menschen kommen immer wieder und sagen: ,Bei euch erlebt man ja wirklich immer etwas Neues‘“, sagt Belinda Unger. „Wir müssen den Leuten deshalb immer neue Gründe geben, nach Wangen zu kommen. Es reicht halt nicht zu sagen, dass wir eine schöne Altstadt haben.“

Seit diesem Jahr führen beispielsweise die großen Radwege durch Wangen, gibt es Kinder- und Ritterführungen, eine Käseschule oder eine Brunnenserenade. Für 2013 steht die Straßenrad-DM im Mittelpunkt, weitere Neuerungen sind die Käsestraße und das Pilgern auf dem Martinusweg. Und so erwartet Belinda Unger auch für das laufende Jahr gleichbleibend gute Zahlen. „Wir hatten in den Spitzenzeiten Probleme, die Leute unterzubringen, waren in der Ferienzeit oft über Wochen ausgebucht und mussten bei der Unterbringung auf die Nachbarregionen ausweichen.“

Genau so wichtig wie neue Aktionen und gute Zahlen ist Unger jedoch, die Wangener beim Tourismus mitzunehmen. „Wir biten viele Dinge nicht nur für Gäste, sondern auch für die Einheimischen an – damit die Wangener für ihre Stadt auch Werbung machen können.“ Werbung in eigener Sache und zum Wohle vieler.