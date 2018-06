Wangener Schulen starten mit viel Neuem ins Schuljahr

Die großen Ferien sind vorbei. Am kommenden Montag, 9. September, beginnt die Schule wieder. Die SZ hat fünf Wangener Schulleiter gefragt, was sich über die Sommerferien getan hat, welche neuen Fächer es gibt oder an was es noch mangelt. Und: Wie viele Schüler besuchen überhaupt welche Schule? Insgesamt sind es in den weiterführenden Schulen 3541. Jede Schulform gibt es übrigens nun genau ein Mal, Grundschulen ausgenommen.

Neues Mathe-Angebot für Oberstufenschüler des RNG

A m Rupert-Neß-Gymnasium (RNG) beginnt das neue Schuljahr nach sechseinhalb Wochen Ferien mit 1044 Schülern. Eventuell erhöht sich diese Zahl noch „geringfügig“, um ein paar wenige Schüler, das zeige die Erfahrung, erklärt Michael Roth, stellvertretender Schulleiter. Die Gründe: Familien, die kurzfristig nach Wangen ziehen, oder Eltern, die sich spontan noch zwischen Gymnasium und Realschule entscheiden.

Drei neue Lehrkräfte kommen. Damit ist der Bedarf nicht ganz gedeckt. „Wir hätten eigentlich vier gebraucht“, sagt Roth. Auf eine Ausschreibung kurz vor den Sommerferien hätten sich zwar mehrere Kandidaten beworben, diese entschieden sich jedoch für andere Stellen. „Nun müssen wir mit der Situation auskommen“, sagt Roth.

Unterrichtsausfall bedeutet das indes nicht. Denn: Das RNG ist vorbereitet. Klassen, die geteilt wurden – eigentlich, um im Krankheitsfall durch Zusammenlegung Reserven schaffen zu können –, wurden nun wieder zusammengelegt. Sollte während des Schuljahrs ein Lehrer allerdings für längere Zeit ausfallen, könne es Probleme geben. „Dann müssen wir neu entscheiden“, sagt Roth.

Apropos: Das Prädikat „neu am RNG“ gilt nur für einen der drei Lehrer. Er übernimmt Englisch und Informatik. „Gerade im Computerbereich herrscht ein großer Bedarf“, sagt Roth. Die anderen beiden Lehrerinnen sind am Wangener Gymnasium keine Unbekannten: Die eine kehrt in Teilzeit aus dem Erziehungsurlaub zurück, die zweite war Referendarin und wurde übernommen.

Seine Premiere feiert im Schuljahr 2013/14 ein freiwilliger Mathematik-Vertiefungskurs. Er richtet sich an Oberstufenschüler, „die ein größeres Mathe-Interesse haben als andere“, erklärt Roth, der selbst auch Mathematik unterrichtet.

Frisch renoviertes Lehrerzimmer an der Realschule

M it 746 Schülern startet der Unterricht an der Realschule , darunter 113 Fünftklässler in vier Klassen. Unterrichtet werden sie auch von fünf neuen Lehrern, darunter eine Junglehrerin. Neu sind außerdem das offene Ganztagesangebot in Klasse fünf, Lernwerkstätten am Nachmittag in den Hauptfächern und die Nachmittagsbetreuung in Kooperation mit dem Jugendhaus unter der Leitung der FSJlerin Magdalena Jocham.

Während der Sommerferien waren Bauarbeiter in der Schule beschäftigt und haben das Lehrerzimmer umgebaut. „Es ist vergrößert worden und mit Computerarbeitsplätzen und einem Ruhebereich ausgestattet worden“, sagt Heiko Kloos, der in sein erstes Schuljahr als Rektor der Realschule geht. Außerdem wurde die Küche erneuert. Die BK-Säle wurden ebenfalls renoviert und das Außenklassenzimmer fertiggestellt. Damit ist der Platz ausreichend. „Wir haben keine Wanderklasse“, sagt Kloos.

„Offene Lernformen“ an der Gemeinschaftsschule

A n der Gemeinschaftsschule Wangen – entstanden aus der Praßbergschule und der Anton-von-Gegenbaur-Schule – beginnt das erste Schuljahr mit 234 Schülern in den Klassen fünf bis zehn. „Vielleicht werden es auch noch etwas mehr werden“, sagt Schulleiter Siegbert Wucherer.

Drei Lerngruppen beginnen in der fünften Klasse. Das ist neu und deshalb hat sich in der Schule einiges verändert. Im Altbau der Praßbergschule wurden die Türen ausgewechselt, es gibt einen neuen Schallschutz und eine neue Beleuchtung.

Für „offene Lernformen“ seien zusätzlich Lehrer- und Schülerarbeitsräume geschaffen worden. „So lassen sich in bestimmten Phasen einzelne Schüler oder Kleingruppen aus der Klasse raus lösen“, erklärt Wucherer. Deshalb seien den drei Lerngruppen auch Lehrer fest zugeordnet. „Sehr erfreulich“ empfindet der Schulleiter die Anzahl von 57 Schülern, die in der Jahrgangsstufe fünf starten. Denn: „Das zeigt, diese Gemeinschaftsschule ist gut angenommen worden.“ Bei den Lehrern gab es Wechsel durch Versetzungen. Soll heißen: Vier gingen, vier kamen. Die Schule bleibe also mit Lehrern „ganz normal versorgt“.

Angespannte Parkplatzsituation an der KSW

D asselbe gilt auch für die Kaufmännischen Schulen Wangen (KSW). Dort gibt es acht neue Lehrer, davon drei Versetzungen, ein Wiedereinstieg und vier, die nach dem Referendariat nun ihre erste Stelle als Studienräte antreten. „Das hält sich mit den Abgängen in etwa die Waage“, sagt Schulleiter Raimund Frühbauer.

Unter den insgesamt 1400 KSW-Schülern befinden sich etwa drei Fünftel Neuzugänge. Ab diesem Schuljahr gibt es neben den sechs Klassen des klassischen Wirtschaftsgymnasiums auch eine Klasse „WG International“. In dieser Klasse werden zirka 15 Stunden bilingual oder auf Englisch unterrichtet. Zunächst starten rund 30 Schüler das „WG-International“. Es wird also „sehr gut angenommen“.

Da ein „nicht unerheblicher Teil“ der KSW-Schüler mit dem Auto zur Schule komme, bestehe schon länger ein Parkplatzproblem. Ausweichen auf den Stadionparkplatz sei die Alternative. Hier sieht Schulleiter Frühbauer eine „zumutbare Entfernung“. Schulträger und Stadt müssten nichtsdestotrotz „bald einmal ganz grundsätzlich über die Parkplatzsituation reden.“

Hoher Zuspruch für die GWRS Niederwangen

V on einer „erfreulichen Entwicklung“ spricht Peter Schlichte, Schulleiter der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Niederwangen . „Allein in der vergangenen Woche hatten wir neun Neuaufnahmen“, sagt er. Und weiter: „Das geht von Klasse fünf bis zehn.“ Die neuen Schüler kämen alle von anderen Schulen aus der Nähe. „Die Eltern suchen sich unsere Schule ganz bewusst aus“, erklärt der Schulleiter, „wir fühlen uns in unserer Arbeit absolut bestärkt.“

Damit beginnen an der weiterführenden Schule 117 Schüler. Jede Klasse hat ein eigenes Klassenzimmer, für weitere Klassen wäre nun jedoch kein Platz mehr. Nachdem die Schule vor sechs Jahren aufwendig saniert wurde, habe es in diesen Sommerferien keine baulichen Veränderungen gegeben, sagt Peter Schlichte. Kurzum: „Wir sind hier gut aufgestellt besonders unsere Fachräume sind top ausgestattet.“

Die Premiere der zehnten Klasse im vergangenen Schuljahr war ein Erfolg und so wird sie auch 2013/14 fortgeführt. „Das ist eine klare Stärkung für den Standort Niederwangen“, betont Peter Schlichte. Vier neue Lehrer, bei vier Abgängen, halten die Lehrerbilanz ausgeglichen. Außerdem kommt mit Jörg Rettenmaier ein neuer Schulsozialarbeiter.