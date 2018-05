Wangener Schüler gewinnen bei der Hackedicht-Schultour

Im Rahmen ihres gemeinsamen Präventionsprojekts „Hackedicht – Schultour der Knappschaft“ haben die Krankenkasse Knappschaft und der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband im Dezember 2017 das Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen im Allgäu besucht. Nach der Gewinnauslosung des bundesweiten Preisausschreibens können sich laut Mitteilung der Schule gleich vier Schüler aus der 8. und 9. Jahrgangsstufe über Preise freuen. Jetzt übergaben Schulleiter Michael Roth (rechts) und Gisbert Frühauf (nicht im Bild) von der Krankenkasse die zweiten Preise – jeweils einen eReader – an Rieke Nuber (Zweite von links) und Sonja Prasser (Dritte von links) sowie die dritten Preise – jeweils einen Rucksack – an Constantin Gärtner (Zweiter von rechts) und Nele Peters (Dritte von rechts). Bei der Preisübergabe dabei war auch Studienrätin Kathrin Philipp. Mit dem bundesweiten Alkoholpräventionsprojekt „Hackedicht – Schultour der Knappschaft“ konnten bereits etwa 37 500 Kinder und Jugendliche an 125 Schulen erreicht und nachhaltig für den Umgang mit Alkohol sensibilisiert werden, so die Pressemitteilung. Foto: Schule