Wangener Rat debattiert erstmals den Haushalt für 2014

Es ist guter Brauch, dass die Kämmerei in der letzten Ratssitzung eines Jahres ihre Planzahlen für den neuen städtischen Haushalt auf den Tisch legt. Es ebenfalls guter Brauch, dass die Räte mit der Debatte darüber in der ersten Sitzung des neuen Jahres beginnen. So auch am Montag, 27. Januar. Dann steht die erste Lesung auf der Tagesordnung der Wangener Gemeinderatssitzung. Thema ist dann der Vermögenshaushalt. Dabei geht es vor allem um die Gewichtung der laufenden Einnahmen und Ausgaben.

79,4 Millionen Euro. Dieses Volumen hat der veranschlagte Gesamthaushalt für das Jahr 2014. Der größte Teil davon entfällt auf den Verwaltungshaushalt mit 70,5 Millionen Euro. Der neue Kämmerer Roman Engelhart hatte das Zahlenwerk im Dezember auf den Tisch gelegt. Er ist auf der Ausgabenseite gekennzeichnet durch gestiegene Personalkosten und eine Kreisumlage, die in diesem Jahr wohl die Zehn-Millionen-Euro-Marke übersteigen dürfte. Thema der Ratsdebatte wird sein, wofür in den Einzelposten wieviel Geld verwendet wird.

Ferner auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs städtisches Abwasserwerk. Kämmerer Engelhartm geht für 2014 von einem Gewinn von etwas mehr als 200 000 Euro aus. Mit ihm sollen die Verluste des Vorjahres ausgeglichen werden.

Erneut viel Geld durch Blitzer

Ein neues Verfahren bei der Sanierung des etwa 300 Kilometer langen städtischen Straßennetzes wird Tiefbauamtsleiter Peter Ritter vorstellen. Bislang hatte der Rat stets ein Paket von einzelnen Baumaßnahmen verabschiedet. Jetzt will Ritter ausschließlich nach so genannten Baulosen vorgehen. Im Kern geht es dem Amt darum, freier und schneller reagieren zu können und nicht erst die Bilanz der Schäden des noch laufenden Winters abwarten zu müssen.

Im Einzelnen sind für die Kernstadt 120000 Euro veranschlagt und für die Bereiche Deuchelried, Karsee und Leupolz sowie Niederwangen, Neuravensburg und Schomburg jeweils 240 000 Euro.

Der Rat soll demnach ein Gesamtvolumen von 800 000 Euro absegnen für die Straßensanierungen und das Jahrestiefbauprogramm der Stadt. Etwa 550 000 Euro davon sollen aus den Einnahmen der drei festinstallierten Radarfallen stammen.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung

Neben dem Haushalt, dem Etat des Abwasserwerks und Tiefbauarbeiten stehen folgende Themen auf der Tagesordnung :

der Neubau eines Begegnungszentrums des Türkischen Kultur- und Sportvereins, die Änderung des Flächennutzungsplans für das geplante Baugebiet Mittelsee in Primisweiler sowie Auftragsvergaben für die Sanierung der Bindstraße zwischen Kreuzplatz und Saumarkt, den Endausbau der Bahnhofstraße und die Erschließung des Baugebiets Ortsmitte Leupolz.

Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.