Wangener Prato-Läufer bezwingen den Splügenpass

Die Wangener Pratoläufer haben am Dienstag den Splügenpass mit 2140 Höhenmetern bezwungen. Im Zuge des Stafettenlaufs durchquerten sie zuvor auch die Via-Mala-Schlucht.

Laut OB Michael Lang, der bei dem Lauf mit von der Partie ist, lagen die in der Summe 50 Sportler, die an dem Stafettenlauf teilnehmen, am Dienstagnachmittag rund zwei Stunden vor der geplanten Zeit. Und das, obwohl an der einen oder anderen Stelle des Passes diverse Ziegen die Wangener in ihrem Laufeifer bremsten.

Der am Montag am Marktplatz gestartete Lauf soll am Freitag in der italienischen Partnerstadt enden. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen beiden Städten. Bilder und Berichte vom Ereignis finden Sie unter im Netz schwäbische.de/prato-lauf.