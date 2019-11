Wangener mit Luxemburger Kunstpreis ausgezeichnet

Der in Wangen aufgewachsene Franz Ruf (rechts, Foto: François Besch) erhielt Anfang November in Luxemburg, wo er seit 42 Jahren lebt, den Prix Grand Duc Adolphe 2019, den höchsten Kunstpreis in Luxemburg, der seit 1902 alle zwei Jahre vergeben wird.