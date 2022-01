Wangener Gastgeberverzeichnis für 2022 erschienen

Das druckfrische Urlaubsmagazin für Wangen mit dem Gastgeberverzeichnis „Heimaturlaub 2022“ ist überarbeitet und neu aufgelegt worden. Das teilt das Gästeamt mit.

Auf mehr als 80 Seiten zeigt sich Wangen mit seinen Besonderheiten, Veranstaltungshighlights, Urlaubsthemen und Ausflugstipps. Rund 100 Übernachtungsbetriebe – vom Hotel, über Ferienwohnungen, Bauernhöfe bis hin zu den Ferienzimmern und den Wohnmobilstellplätzen – sind im Verzeichnis ebenso abgebildet wie die Gastronomiebetriebe.

Das Urlaubsmagazin 2022 ist im Gästeamt/Tourist Information Wangen, im Bürgeramt und in sämtlichen Ortsverwaltungen der Stadt Wangen erhältlich. Die Broschüre kann auch telefonisch unter der Rufnummer 07522 / 742 11 oder per E-Mail an tourist@wangen.de kostenfrei per Post bestellt werden. Auf der Homepage www.wangen-tourismus.de steht eine digitale Version zum Download bereit.