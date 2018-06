Wangener Fasnet: Kapelle mit Debüt, Grundschulen mit ins Boot

Bald geht’s los – auch für die Narrenzunft Kuhschelle weiß-rot. Bis zum eigenen großen Narrensprung am Fasnetsmontag werden die Wangener Narren auf insgesamt zwölf Umzügen mitlaufen – zum ersten Mal am kommenden Samstag in Neuravensburg. Nicht fehlen dürfen natürlich auch heuer die traditionellen drei B’s: Bürgerball, Brezelverteilen und Bromiger Freitag. „Für uns wird 2013 eine ganz normale Fasnet“, sagt Zunftmeister Bernd Rothacker und grinst: „Eine mit lauter Höhepunkten.“

Ein paar Neuerungen gibt es dieses Jahr in der „normalen“ Wangener Fasnet aber dennoch. Die erst vor vor kurzem gebildete, zunfteigene Narrenkapelle wird ihre ersten Auftritte absolvieren: beim Zunftabend am 18. Januar, beim (ebenfalls erstmals offiziellen) Narren-Rathausempfang nach dem Narrenbaumstellen und bei der Altstadtglonkere am Gumpigen Donnerstag. „Es sind rund 15 Personen, die eine spielfähige Formation bilden, aber weitere Interessenten sind willkommen“, sagt Bernd Rothacker.

Die zweite Neuerung (nach vielen Jahren): Die Narrenzunft kommt dem Wunsch aus den Reihen des Gesamtelternbeirats nach und will die Grundschulen beim Mäschkerlesumzug am Gumpigen wieder ins Boot holen. Deshalb wurden alle Grundschulen im Wangener Stadtgebiet angeschrieben und eingeladen. „Uns ist klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geht“, so der Zunftmeister. „Aber wir wollen möglichst viele Kinder auf die Straße holen und damit sagen: , Hey, es ist Fasnet, da kann man mitmachen!‘“

Und last, not least: Das Brezelschnappen wird nach zwei Jahren „Probezeit“ von nun an fester Bestandteil der Wangener Fasnet sein. „Weil die Resonanz gut war, wird sich diese Tradition durch die gesamte Fasnet ziehen“, so Rothacker. „Es sind manchmal ja auch Kleinigkeiten, worüber sich die Kinder riesig freuen.“

Ansonsten freut sich die dreiköpfige Führungsriege der Narrenzunft mit Chef Bernd Rothacker, seinem Vize Markus Orsingher und Narrenvater Markus Berte auf die bewährten, traditionellen Höhepunkte der Wangener Fasnet: Den Bürgerball, der heuer zum 15. Mal in der Alten Sporthalle über die Bühne geht (Rothacker: „Der Wechsel 1998 von der Stadthalle in die Sporthalle war das Beste, was wir tun konnten“). Auf den Besuch der Vorarlberger Funkenzunft aus Rungelin, die zum 50.Mal in Folge nach Wangen kommen. Und natürlich auf den Mäschkerlesumzug und den großen Narrensprung. Letzteren will die Zunft wieder auf maximal zweieinviertel Stunden Dauer begrenzen. Könnte hinhauen, denn diesmal dürfte auf dem Marktplatz kein „Blitzer“ stehen, der vergangenes Jahr viele Gruppen dazu animierte, sich zu einem Foto aufzustellen.

Am Montag, 14. Januar, können sich Interessierte wieder ein Häs der Wangener Narrenzunft ausleihen. Die Ausgabe der Leihhäser erfolgt zwischen 17 und 20 Uhr in der Häskammer im Dachgeschoss der Stadthalle.