Wangener fahren quer durch Polen

Mit sechs Fahrern ist das Bundesligateam der Rad-Union Wangen bei einer sechstägigen Baltyk-Karkonosze-Tour quer durch Polen am Start gewesen. Vordere Platzierungen sprangen dabei nicht heraus, das beste Ergebnis lieferte Sprinter Hermann Keller auf der ersten Etappe mit Platz 13 das beste Einzelergebnis ab. „Neben den Bundesligarennen möchten wir unseren Fahrern bei ein bis zwei Rundfahrten im Jahr die Möglichkeit geben, ein Niveau an Rennhärte zu erlangen, welches durch Training alleine nicht erreichbar wäre“, wird der Sportliche Leiter Rolf Keller in einer Pressemitteilung zitiert.

Gerade für die jungen Sportler wie Marco Barke und Fabian Brämer biete sich darüber hinaus die Gelegenheit, Rennerfahrung in einem internationalen Fahrerfeld zu sammeln, sagte Keller. Mit der sechstägigen Profitour in Polen habe sich die Rad-Union Wangen ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen: Der Radsportweltverband UCI kategorisiere diese Rundfahrt als 2.2, das heißt, es dürften auch Teams starten, die die Tour de France bestreiten. „Entsprechend gut besetzt war das Fahrerfeld“, sagte der Sportliche Leiter. Fahrer aus Schweden, Norwegen, Dänemark, Kasachstan, Weißrussland, Russland, Österreich, Ungarn, der Slowakei und den Niederlanden sorgten neben Deutschen und Polen für buntes Starterfeld. Elf der 26 Mannschaften dürfen sich offiziell Profiteam nennen, das polnische Team „CCC Sprandi Polkowice“ hat sogar ProContinental-Status und war 2017 beim Giro d’Italia am Start.

Die Baltyk-Karkonosze-Tour führt von der Ostsee ins Riesengebirge. Nach einem kurzen Prolog am Dienstagabend führte die erste Etappe am Mittwoch über 170 Kilometer von Kolobrzeg gen Süden nach Trzcianka. Die knallharte Fahrweise ließ, unterstützt von etwas Rückenwind, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 46,2 km/h auf den Tachos der Fahrer erstrahlen. Fahrer Silias Motzkus kommentierte: „Ich hätte gar nicht gedacht, dass so etwas möglich ist.“ Der Wangener Hermann Keller zeigte im Finale mit seinen Sprintfähigkeiten und überquerte als 13. das Ziel.

Etappe Nummer zwei, ein 120-Kilometer-Rundkurs um Zbaszynek nahe Zielona Gora, wurde ebenfalls mit einem 46,2 km/h Schnitt absolviert – diesmal ohne Rückenwind. Eine besondere Herausforderung lag im Zustand der polnischen Straßen: Stets war es nötig, Schlaglöchern auszuweichen oder sie mit einem „Bunny Hop“ zu überspringen. In der Enge des dahinrasenden Pelotons keine leichte Aufgabe. Dank guter Reifen blieben die sechs Unionsfahrer jedoch während der gesamten Woche schadensfrei.

Peter Clauß mit maximaler Anstrengung auf Platz 64

Die Freitagsetappe brachte die Tour-Karawane 165 Kilometer weiter nach Süden – von Kozuchow nach Kowary. Neben den ersten Hügeln des Riesengebirges waren es vor allem schier endlose Kopfsteinpflasterpassagen, welche, zusammen mit starkem Seitenwind, das Feld immer wieder auseinanderrissen. Dazu Fahrer Thomas Lienert: „Eine Etappe, die Mensch und Material bis aufs Äußerte strapazierte. Das Fahren auf diesen Passagen erforderte stets höchste Konzentration, trotz fortgeschrittener Erschöpfung.“

Das Ziel des Bergzeitfahrens am Samstag lag auf über 1000 Metern über dem Meeresspiegel –im Schatten der Schneekoppe, dem höchsten Berg des Riesengebirges. Ihrer geringen Erfolgschancen bewusst, ermüdet und die Königsetappe am Folgetag vor Augen, ließen es die Wangener ruhig angehen. Nur Peter Clauß nutzte die Gelegenheit für einen Leistungstest und erreichte mit maximaler Anstrengung den 64. Platz.

Die Strecke der Schlussetappe war schließlich eine fortwährende Kletterpartie. Sieben Anstiege verteilten sich auf 115 Kilometer und summierten sich auf reichlich 2000 Höhenmeter. Das favorisierte Team CCC Sprandi Polkowice, welches bis dahin nur den Sieg im Bergzeitfahren verbuchen konnte, versuchte vergeblich, das Gelbe Trikot von Ex-Cross-Profi Philipp Walsleben zu erobern. Das Tempo dezimierte das Fahrerfeld drastisch, wobei Clauß erneut seine derzeit gute Form bewies und sich bis zuletzt im Hauptfeld hielt.

„Nach diesem Belastungshammer ist in den nächsten Tagen Erholung angesagt. Wenn alles gut geht, können wir in zwei bis vier Wochen mit einer spürbaren Leistungssteigerung rechnen“, prognostizierte Mannschafts-Co-Direktor Fritz Frehner. Das Plus an Druck auf dem Pedal können die Wangener auch gut gebrauchen, denn mit weiteren Bundesligarennen in Ilsfeld-Auenstein und der Deutschen Profimeisterschaft stehen die nächsten Höhepunkte bereits vor der Tür.