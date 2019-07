Wangener Duo führt Grünen-Kreisvorstand

Wangen(sz) - Wechsel in der Führungsspitze des Wangener Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen: Auf der jüngsten Hauptversammlung in Isny wurden die beiden Wangener Petra Krebs und Klaus Häring-Becker zu neuen Vorstandssprechern gewählt. Auch sonst war die Stimmung unter den Mitgliedern gut, wie es in einer Mitteilung weiter heißt.

Gut ein Viertel der mittlerweile 118 Mitglieder und einige Gäste waren der Einladung des Günen-Kreisverbands Wangen in den kleinen Kursaal in Isny gefolgt. Neben der Landtagsabgeordneten Petra Krebs war auch Agnieszka Brugger dabei. Die Bundestagsabgeordnete ging laut Mitteilung in einer kurzen Begrüßung auch auf die Wahl der neuen EU-Kommissionspräsidentin ein. Obwohl sie die nominierte Kandidatin Ursula von der Leyen aus ihrer Ausschussarbeit persönlich schätze, trage der ganze Vorgang nicht dazu bei, das Vertrauen in die europäischen Institutionen und die handelnden Akteure zu stärken, wenn trotz der Aufstellung von Spitzenkanditaten zur Europawahl ganz andere Namen aus dem Hut gezaubert würden.

Anschließend blickten die scheidenden Kreisvorstandssprecher Susanne Haug und Kay Friedrich auf die Arbeit im Jahr 2018 zurück. Es ging unter anderem um die Empfehlung an alle Kommunen im Landkreis, sich als pestizidfrei zu erklären, um die letztlich erfolglose Nominierung der Leutkircher Europaabgeordneten Maria Heubuch zur Landesspitzenkandidatin, um die Heimattour mit der Landesvorsitzenden Sandra Detzer und die ersten Anstöße zur Gründung des Isnyer Ortsverbands. Walter Binder stellte in Vertretung des Kreisschatzmeisters Wilfried Fischer den Haushalt des Kreisverbands vor und präsentierte laut Mitteilung solide Zahlen – auch vor dem Hintergrund der steigenden Mitgliederzahlen um über 50 Prozent, wodurch der Kreisverband mehr als gesund dastehe.

Einen Großteil der Tagesordnung nahmen dann die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands ein. Als Kandidaten für die beiden Posten der Kreisvorstandsprecher wurden die beiden Wangener Petra Krebs und Klaus Häring-Becker vorgeschlagen. In ihrer kurzen Vorstellung stellte die Landtagsabgeordnete heraus, in Zukunft einen noch stärkeren Focus auf die Öffentlichkeitsarbeit des Kreisverbands zu legen, heißt es weiter. Klaus Häring-Becker habe betont, wie wichtig es für die Partei sei, ihren Ursprung aus zwei vermeintlich unterschiedlichen Strömungen wie das Bündnis 90 als Bürgerrechtspartei im Osten und der Grünen als Umweltpartei im Westen zu bewahren. Beide seien mit großer Mehrheit, beziehungsweise einstimmig zu neuen Sprechern gewählt worden.

Die Finanzen bleiben im Kreisverband in den Händen von Wilfried Fischer (Wangen), dem von den wieder gewählten Kassenprüfern Karl Kalmbach (Leutkirch) und Rainer Skudnik (Kißlegg) eine „perfekte Arbeit“ attestiert worden sei. In den erweiterten Kreisvorstand wurden Walter Binder (Leutkirch), Ute Trzinski, Jörg Lausch (beide Isny) und Kay Friedrich (Wangen) gewählt. Der scheidende Vorstand dankte laut Mitteilung den aus dem erweiterten Vorstand ausscheidenden Ruth Groseker aus Leutkirch und dem Bad Waldseer Ulrich Köpfler für ihre langjährige und konstruktive Mitarbeit im Gremium. Nach der Wahl der Delegierten zum Landesarbeitskreis Frauen (Doris Zodel aus Wangen und Margarete Bareis aus Bad Waldsee) und zur Landesdelegiertenkonferenz in Sindelfingen (Birgit Wiedemann aus Leutkirch und Karl-Heinz Hekler aus Isny) im September, endete die Mitgliederversammlung mit einem kurzen Ausblick auf die anstehenden Termine, insbesondere das Grüne Sommerfest, das zusammen mit dem Kreisverband Ravensburg in der Nähe von Bodnegg stattfindet.