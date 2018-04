Wangener Brüderpaar sorgt für Hoffnung

So ganz einfach war es nicht für den BC Wangen, nach zwei Jahren Abstinenz wieder eine Boxveranstaltung auf die Beine zu stellen. Nach einigem Hin und Her mit dem Verband trat nun aber eine Auswahlmannschaft aus der Schweiz gegen baden-württembergische Boxer an – und verlor ziemlich deutlich. Dennoch: Die Zuschauer sahen Duelle auf gutem Niveau. Und: Sie dürfen sich im Jahr des 80-jährigen Vereinsbestehens auch auf eine zweite Boxnacht 2018 im Herbst freuen.

Großbritannien, Italien, Russland, Rumänien, Polen – es waren eine ganze Reihe an Nationen, die als Gegner einer baden-württembergischen Auswahl in Frage kamen, nach und nach aber absagten. Erst nach Ostern stand fest: Es wird auf eine Begegnung mit den Schweizern hinauslaufen. „So etwas ist schwierig, um dann noch vernünftig werben zu können“, ärgerte sich Wolfgang Jäger, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Schwierig war es aus Kapazitätsgründen auch für den baden-württembergischen Landestrainer Jörg Schwiperich, einen Kader aufzustellen. In ihm fand sich auch kein Boxer aus dem Allgäu oder der unmittelbaren Nachbarschaft. „Wir haben im Moment keinen, der auf diesem Niveau boxt“, gesteht Jäger. Und das, obwohl regelmäßig 40 bis 50 Vereinsmitglieder das Training besuchen, darunter ein gutes Drittel an Jugendlichen: „Es gibt aber immer mehr, die sich fürs reine Fitnessboxen interessieren. Auch das ist ein Weg, den wir als Verein gehen müssen und werden.“

Es war Zeit für eine Boxnacht

Nicht vernachlässigt sehen will Vorsitzender Jürgen Rölli dennoch auch den „anderen“ Weg, der Wangen in der Vergangenheit zur Box-Hochburg machte. Die Rechnung, so lange mit einer Boxnacht zu warten, bis ein „eigener“ Boxer „hochgezogen“ ist, ging für den BCW nicht auf. „Wir wollten eigentlich nicht nur Auswärtige holen, haben es 2017 mit zwei Anfängerturnieren versucht, diese aber wieder abgesagt, weil wir zu wenig Rückmeldungen bekommen haben“, erzählt Rölli. Jetzt, nach zwei Jahren, war es einfach einmal wieder Zeit für eine Veranstaltung. Auch, wenn es nur für einen Einlagenkampf mit Wangener Beteiligung reichte. Ihn bestritten die Brüder Emir (12) und Eren Sarigül (10) gegeneinander und ernteten Lob des Vereinschefs: „Die haben toll geboxt.“

Überhaupt war Rölli mit der Resonanz an Rückmeldungen am Freitagabend angesichts der Voraussetzungen und der Qualität der Kämpfe mehr als zufrieden. Er kündigte für Oktober auch gleich eine Jubiläumsveranstaltung an, bei der es möglicherweise auch eine Kombination aus Amateur- und Profibox-Wettkampf geben könnte, an der sich dann auch der Wangener Festim Kryeziu beteiligen könnte. Der Wangener Profiboxer war am Freitagabend bei der Boxnacht ebenfalls zugegen – als Betreuer seines Schützlings Dion Shabani.