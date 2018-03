Wangener Badmintonteam sichert Platz drei

Wangen (sz) - Mit einem 6:2-Sieg gegen Bad Waldsee/Reute am letzten Spieltag der Bezirksliga Oberschwaben hat sich das Wangener Badmintonteam den dritten Tabellenplatz gesichert.

Krankheitsbedingt traten die Wangener nur mit drei Herren in der Lothar-Weiß Halle gegen Bad Waldsee/Reute an. Dadurch ging automatisch der Punkt im zweiten Herrendoppel an die Bad Waldseer. Doch in den beiden verbleibenden Doppeln erkämpften sich die Wangener eine 2:1-Führung. Sowohl das erste Herrendoppel Schmidt/Mair wie auch das Damendoppel Wagner/Herz holten jeweils in einem Dreisatzspiel die wertvollen Punkte.

Hart umkämpft waren auch die Einzel. Bruno Schmidt benötigte drei Sätze für seinen Sieg im ersten Herreneinzel. Christine Wagner musste in den beiden Sätzen des Dameneinzels jeweils in die Verlängerung, entschied aber beide für sich.

Das zweite und das dritte Herreneinzel wurden dagegen klar von den Wangener Spielern Simon Mair und Henri Burkert gewonnen.

Zum Abschluss wurde das gemischte Doppel ausgetragen. Birgit Herz und Henri Burkert mussten sich bei dieser Partie im dritten Satz geschlagen geben. Damit stand ein 6:2-Sieg für die MTG fest.

Für die MTG Wangen spielten in der Saison 2017/2018: Birgit Herz, Christine Wagner, Werner Uttikal, Bruno Schmidt, Hermann Schoder, Simon Mair, Henri Burkert, Janis Täuber.