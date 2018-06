Wangener Autorin schreibt Familiengeschichte

Ines Ebert hat sich mit ihrem neuen Roman auf Spurensuche in ihrer Geburtsstadt Heubach im Ostalbkreis begeben. Die Wangener Autorin beschreibt in „Zeuglesweber“ den Niedergang der Heubacher Zeuglesweberei und die Anfänge der beiden dort ansässigen weltbekannten Miederfabriken Susa und Triumph International im 19. Jahrhundert. „Der Roman beschreibt anhand der Figur meines Ururgroßvaters Bernhard Schroth eindrucksvoll den Niedergang der Heubacher Handweberei zur Zeit der Industrialisierung“, beschreibt Ebert selbst ihr Werk. Bernhard Schroth habe zwar zunächst eine Lehre als Weber absolviert, sich dann aber in Stuttgart zum Korsettweber ausbilden lassen. Der Protagonist kehrt nach Heubach zurück. „Doch die württembergische Korsettindustrie erlebt im Laufe der Zeit ein ständiges Auf und Ab, was sich auch auf Bernhards Leben und Arbeit dramatisch auswirkt“, so Ebert. Der Roman sei, wie auch ihre beiden anderen Romane eine Mischung aus recherchierten Familiengeschichten, geschichtlichen und politischen Fakten und Fiktion.

Das Buch „Zeuglesweber“ von Ines Ebert ist im Silberburg-Verlag erschienen. Es hat 320 Seiten und kostet 14,90 Euro. Die ISBN lautet 978-3-8425-1313-6.