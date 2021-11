Wangener Apotheken greifen durch: Wieder fliegt ein gefälschter Impfpass auf

Nachdem bereits vergangene Woche wegen gefälschter Impfpässe die Wangener Polizei verständigt wurde, hat es in dieser Woche wieder ein vermeintlicher Betrüger probiert – und ist aufgeflogen. Mit einem unechten gelben Impfpass versuchte der 30-Jährige laut Polizeiangaben am Montagabend in einer Apotheke im Stadtgebiet an ein digitales Impfzertifikat für eine Familienangehörige zu kommen.

Nachdem der Schwindel aufgeflogen war und die Angestellten die Polizei verständigt hatten, suchte der Tatverdächtige das Weite. Die Beamten konnten den Mann jedoch kurz darauf in einer anderen Apotheke antreffen, als er dort sein Glück erneut versuchte. Den Tatverdächtigen sowie seine 28 Jahre alte Familienangehörige erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung.