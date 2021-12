Wangener Ansichten: Das war diesmal zu sehen

Das Bild zeigte dieses Mal die Fassadenmalerei in Sgraffito-Technik von Toni Schönecker am Haus der ehemaligen Bäckerei Stürzer in der Zunfthausgasse, die ehemals auch „Sternenbäck“ genannt wurde.

1962 ließ Bäckermeister Keller das Haus erneuern und dabei die Fassade mit Backofenszenen aus der Geschichte „Max und Moritz“ nach Wilhelm Busch anbringen.

Gewusst hat es unter anderem Karl-Heinz Dorn aus Wangen. Er ist dieses Mal Gewinner der Silbermünze der Stadt Wangen.