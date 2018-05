Wangen und Leutkirch arbeiten beim Datenschutz enger zusammen

In Sachen Datenschutz wollen Wangen und Leutkirch enger zusammenarbeiten. Ab 1. Juli soll es für beide Städte einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten geben. Einer entsprechenden Vereinbarung hat unlängst der Wangener Gemeinderat zugestimmt.

Die Stadt Wangen hat bereits freiwillig seit vielen Jahren einen behördlichen Datenschutzbeauftragten (DSB) bestellt. Der ist bisher organisatorisch im Rechnungsprüfungsamt angesiedelt, jedoch mit einem geringen Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit. Damit habe die Stadt „ihrer gesetzlichen Verpflichtung in Sachen Datenschutz nur ansatzweise nachkommen können, wie Rechnungsprüferin und Datenschutzbeauftragte Lucia Janker den Räten in der jüngsten Sitzung berichtete. Ähnlich stelle sich die Situation in Leutkirch dar. Von der EU-weit geltenden Datenschutzverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt, seien öffentliche Stellen, Zweckverbände, Kreise, Vereine, Unternehmen oder Stiftungen betroffen. So würden auch auf Kommunen weitere umfangreiche und anspruchsvolle Aufgaben zukommen. Für öffentliche Stellen ist beispielsweise ein Datenschutzbeauftragter künftig verpflichtend.

Durch die Kooperation mit Leutkirch, die Modellcharakter im Land habe, erhofft sich die Stadt Wangen hier ein effizientes Datenschutzmanagement. Laut Janker sollen mit dem gemeinsamen DSB zudem gemeinsame Ressourcen genutzt und die Raumschaft Württembergisches Allgäu insgesamt gestärkt werden. Die volle Stelle wird von Wangen zu 50, von Leutkirch zu 40 Prozent finanziert, die restlichen zehn Prozent sind noch nicht geklärt. Organisatorisch angesiedelt bleibt der gemeinsame Datenschutzbeauftragte für beide Städte beim Wangener Rechnungsprüfungsamt, regelmäßige Präsent in Leutkirch ist laut Verwaltung jedoch garantiert. Die Zusammenarbeit soll am 1. Juli starten und ist vertraglich zunächst auf die Dauer von fünf Jahren fixiert.

Zu den Aufgaben des künftigen, gemeinsamen DSB gehören beispielsweise Mitarbeiterschulungen, Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, Unterricht und Beratung sowie Datenschutzmanagement und Risikoanalyse. „Wir rüsten uns dafür, dass wir beim Datenschutz auch Hilfestellungen für Vereine geben können“, so Wangens OB Michael Lang. Er zeigte sich darüber hinaus offen, falls hier andere Kommunen einsteigen wollten. Am Ende stimmte der Rat der Datenschutz-Kooperation mit Leutkirch einmütig zu.