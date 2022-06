WANGEN PUMPEN nimmt Preis für innovatives Ausbildungsprojekt entgegen

Bei der 3. Preisverleihung der „Industrie 4.0 Talente“ für Industriebetriebe in Baden-Württemberg mit innovativen Ausbildungsprojekten hat WANGEN PUMPEN eine Auszeichnung für „Mobile Learning in Smart Factories“ – eine digitale Plattform für Lerninhalte – erhalten. Aus der Hand des Staatssekretärs im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Dr. Patrick Rapp, durften Frau Vera Ellgass (Duale Studentin BWL Industrie bei WANGEN PUMPEN) und Herr Florian Stärk (Gewerblicher Auszubildender bei WANGEN PUMPEN) eine der insgesamt fünf Auszeichnungen im Rahmen des Wettbewerbs „Industrie 4.0 Talente“ entgegennehmen. Im Haus der Wirtschaft, vor laufenden Kameras, haben Ellgass und Stärk die Idee und das Projekt präsentiert.

Das Projekt ist die Implementierung der digitalen Plattform MLS (Mobile Learning in Smart Factories) in die Ausbildungsumgebung von WANGEN PUMPEN. Damit werden Wissen und Lerninhalte allen Azubis zeitgemäß zugänglich gemacht. Ein schönes Beispiel für die voranschreitende digitale Vernetzung des Unternehmens. Die Plattform muss nun nach und nach mit relevanten Inhalten, wie beispielsweise Anleitungen für bestimmte Maschinen, wichtige Arbeitsschritte, Videos, Tipps und Tricks aus Theorie und Praxis gefüllt werden. „Eine tolle Sache, denn dies wird sich positiv auf das selbstorganisierte Lernverhalten auswirken. Zudem ist sichergestellt, dass Inhalte von überall her und direkt abrufbar sind“, sagt Vera Ellgass. Von Beginn an wurde das Azubi-Team von der WANGEN PUMPEN Geschäftsführung und den Ausbildungsleitern unterstützt. „Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung, die dem Projekt nochmals einen ordentlichen Schub verpassen wird“, betont Florian Stärk.

Der Preis wurde bereits zum dritten Mal verliehen und richtet sich speziell an mittelständische Unternehmen und deren Herausforderungen bei der digitalen Transformation.