Wangen präsentiert sich der Welt mit seinen Welten

Dieser Auftakt hat Laune gemacht: Strahlend-schönes Wetter begleitete den Startschuss zu den dritten Wangener Welten.

Eine Stunde Kurzweil mit Interviews, Musik und Schauspieleinlagen läuteten die Eröffnung durch Oberbürgermeister Michael Lang, die Bundestagsabgeordneten Andreas Schockenhoff und Agnieszka Brugger, Vertreter der Gemeinden Amtzell, Kißlegg und Heimenkirch sowie zwei gekrönten Häuptern ein: der scheidenden deutschen Hutkönigin Benedicta Walser und der Allgäuer Käsekönigin Melanie Wendler.

Passend zum Wetter waren die launigen Wortbeiträge zum Auftakt der Leistungsschau, die noch bis Sonntag dauert und bei der sich rund 150 Aussteller präsentieren. „Es ist eine schöne Gelegenheit zu zeigen, dass Wangen Mittelpunkt für die Nachbarschaft sein will“, bemerkte OB Lang, der auch Rückschau auf die Messegeschichte der Stadt hielt. Vor allem der starken Handwerkerschaft in der Region sei es zu verdanken, dass es die Welten überhaupt gibt. Denn vor 2008 sei es durchaus möglich gewesen, dass die Einstellung der Westallgäuschau auch das Ende von Leistungsschauen in der Argenschau bedeutet hätte.

Davon ist heute keine Rede mehr: Denn mit 150 Ausstellern ist eine neue Rekordmarke geknackt worden und die Ausstellungsfläche zum Beispiel um die Stadthalle erweitert worden.

Wohl meinende Worte gab es demnach auch in den von Moderator Thomas Bergert geführten Interviews. Grünen-Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger lobte die „herzliche Atmosphäre“. Bei den welten sei eben nicht alles so riesig und technokratisch. Ihr CDU-Kollege Andreas Schockenhoff formulierte es blumig: „Die große Welt beginnt nicht im Internet, sondern auf den Wangener Welten.“

Auch in der Nachbarschaft kommt die Messe in der Großen Kreisstadt gut an. Etwa bei Clemens Moll, Bürgermeister von Amtzell: Es gebe eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Stadt Wangen, lobte er. Und Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichart ergänzte: „Wangen ist nicht nur Impulsgeber für das Westallgäu, sondern auch für die bayerische Nachbarschaft.

Musik und Schauspiel

Eingerahmt wurde die ohnehin schon lockere Eröffnung von musikalischen Beiträgen der Jazzband der Jugendmusikschule. Einen besonderen Auftritt hatte zudem Stefan Kiefer. Der Schauspieler wird im Sommer bei den Festspielen auf der Bühne im Zunftwinkel zu sehen sein. Gestern gab er bereits eine von Lachern begleitete Kostprobe seines Könnens: Er berichtete aus dem gar nicht so glamourösen Leben eines Bühnendarstellers. Als wären seine Worte nicht Beleg genug für seine Thesen gewesen, unterstrich er sie durch seinen engen Zeitplan: Um 11.26 Uhr verließ Kiefer die Bühne, um 12.07 fuhr bereits sein Zug nach Kaiserslautern ab, wo herkam und am gestrigen Abend wieder auf der Bühne stehen sollte.

Und welche Erwartungen gibt es städtischerseits nach dem Auftakt an die Wangener Welten? Da helfen die Worte von OB Lang weiter: „Wir sind zufrieden, wenn die Aussteller zufrieden sind." Dies wird sicher vom Besucherszuspruch abhängen. Vielleicht ist am Sonntagabend noch eine Rekordmarke genackt: Wenn mehr als 16 000 Menschen die Messetore passiert haben sollten.