Wangen kann ein Spielverderber werden

Zum Saisonabschluss in der Fußball-Verbandsliga empfängt der FC Wangen am Samstag um 15.30 Uhr den Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen. Während die seit sechs Partien ungeschlagenen Allgäuer am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt feierten, sind die Gäste aus dem Ostalbkreis eines von vier Teams, für die es am letzten Spieltag noch um den Meistertitel und den Aufstieg in die Oberliga geht.

Angesichts von nur einem Punkt aus den ersten neun Spielen bezeichnet Trainer Adrian Philipp den vorzeitigen Klassenerhalt seines FC Wangen als „kleines Wunder“. Dafür reichte dank des 1:1 des VfB Neckarrems am vergangenen Sonntag das tags zuvor in Hollenbach erkämpfte 0:0. „Wir sind natürlich mehr als zufrieden, ein Riesenkompliment an die Mannschaft“, lobt Philipp erleichtert. „Wenn man das ganze Jahr hinterherrennt und immer Druck hat, punkten zu müssen, ist das anstrengend für Kopf und Körper und umso schöner, wenn man es dann geschafft hat.“

Getrübt wird die Freude durch die sich weiter zuspitzende personelle Situation. Steffen Friedrich musste in Hollenbach mit einer schweren Knieverletzung ausgewechselt werden und wird Philipp zufolge mindestens ein halbes Jahr ausfallen. Auch Okan Housein, Fabian Eninger, Chris Fleischer und Lukas Kling waren unter der Woche angeschlagen oder krank. „Wir werden irgendwie noch elf Mann zusammenkriegen und wieder alles reinhauen“, verspricht Philipp trotz des bereits gesicherten Ligaverbleibs. Ein großes Ziel hat der Trainer nämlich noch: „Daheim war es eine Weltklasse-rückrunde, die würden wir gerne fortsetzen und ungeschlagen bleiben. Es wäre herrlich, wenn wir das hinkriegen.“ Bislang fünf Siege und zwei Unentschieden bei einem Torverhältnis von 15:3 untermauern Philipps Aussage.

Starke Rückrunde krönen

Die Sportfreunde Dorfmerkingen schienen sich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg auf ihrem Weg in die Fußball-Oberliga von nichts und niemandem aufhalten zu lassen. In den ersten 25 Spielen blieb die vom ehemaligen VfB-Stuttgart-Spieler Helmut Dietterle trainierte Mannschaft aus dem nur gut 1000 Einwohner zählenden Neresheimer Stadtteil ungeschlagen (elf Unentschieden!). In den vergangenen vier Spielen holte das Team um den 34-jährigen Routinier Marco Haller, der mit dem VfR Aalen in der 2. Bundesliga spielte, aber nur einen Punkt und schoss lediglich ein Tor, sodass die Verfolger Rutesheim, Hollenbach und Essingen aufschließen konnten. Weil am vergangenen Wochenende keiner aus dem Spitzenquartett gewann, geht Dorfmerkingen als Spitzenreiter ins Saisonfinale.

„Ich habe eigentlich gedacht, dass Dorfmerkingen das durchzieht“, staunt FCW-Trainer Philipp. „Das war in der Vorrunde die einzige Mannschaft, gegen die wir keine Chance hatten.“ Damals kassierte der FCW beim 0:2 im dritten Aufeinandertreffen die dritte Niederlage ohne eigenen Treffer. „Wir haben bisher gegen Dorfmerkingen nie gut ausgesehen“, gesteht Philipp. „Das ist ein Gegner, der uns eher nicht liegt.“ Das soll sich am Samstag ändern: „Die können unsere Heimbilanz auch lesen. Wenn man vier Spiele nicht mehr gewonnen hat, ist das natürlich im Kopf drin. Die haben was zu verlieren, wir nicht.“ Mit einem Sieg könnten die Wangener die Saison auf Rang acht abschließen, würden in der Rückrundentabelle die Gäste überholen und im Idealfall sogar bis auf Platz zwei springen.