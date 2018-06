Wangen kann aus eigener Kraft aufsteigen

Nach dem vergangenen Landesligaspieltag bleibt es einzig und allein den Fußballern des FC Wangen vorbehalten, den direkten Verbandsligaaufstieg zu verbuchen. Voraussetzung dafür ist zunächst ein unbedingtes Erfolgserlebnis an diesem Samstag, 30. April, um 18 Uhr beim akut abstiegsbedrohten Aufsteiger FV Neufra sowie am Mittwoch darauf (4. Mai um 19 Uhr) die drei Punkte im Nachholspiel gegen Gastgeber FC Ostrach.

„Ich hoffe, dass meine Mannschaft zu 100 Prozent begriffen hat, worum es für den Verein geht“, erwartet FCW-Trainer Florian Meffert kategorisch ein klares Bekenntnis zur einmaligen Konstellation. Dass Klassenprimus Oberzell – auch aufgrund erheblicher Verletzungssorgen – zuletzt ziemlich schwächelte und Insiderinformationen zufolge gar nicht aufsteigen will, verweist Florian Meffert in die Kategorie stets präsenter Märchenerzähler: „Ich bin mir absolut sicher, und dafür schätze ich Trainer Achim Pfuderer von Kollege zu Kollege viel zu sehr, dass unser Rivale im Kampf um den Aufstieg alles daran setzen wird, auf direktem Weg in die Verbandsliga aufzusteigen.“ Das habe Oberzell bei der 2:4-Niederlage im Spitzenspiel selbstredend serviert.

Unabhängig davon lässt der FCW-Trainer keinerlei Zweifel aufkommen, dass sich Wangen nun in der komfortablen Lage befindet, die Weichen auf sofortigen Wiederaufstieg zu stellen. Das jüngste 7:0 gegen den so gut wie fest stehenden Absteiger FC Winterlingen, der es allenfalls auf ein solides Bezirksliganiveau bringt, wertet Florian Meffert vor den letzten sieben Spieltagen durchaus als ein „positiv stimmendes Signal. Nach einer durchwachsenen ersten Hälfte haben wir mit den fünf Treffern in Halbzeit zwei gezeigt, wozu wir als Team in der Lage sind.“

Gerade dieser Teamgeist sei die generelle Voraussetzung für das unter anderem vom Präsidium klar vorgegebene Vorhaben, in wenigen Wochen wieder dem handverlesenen Kreis von Württembergs höchster Fußball-Amateurliga anzugehören – findet der Trainer zu Recht. Einige wenige Ausfälle muss der FC Wangen – aktuell Florian Knapp, Simon Lang (beruflich) und Sergen Leyla – zwar vorübergehend verdauen. Dennoch ist Florian Meffert felsenfest überzeugt, „dass wir das etwas glückliche 3:1 gegen Neufra aus der Vorrunde jederzeit kompensieren können. Insgesamt verfügen wir über einen Kader, der Landesligaansprüchen im Spitzenbereich jederzeit standhalten kann.“

Keine Frage: Der FC Wangen kann aus eigener Kraft aufsteigen. Die Antwort lautet schlicht und ergreifend: die Fähigkeiten dazu bis zum letzten Spieltag vollkommen auszukosten. „Wir können das“, weiß Florian Meffert, „und wir wollen das.“ Unbedingt!