Wangen feiert die Meisterschaft

In einem an Dramatik und Spannung kaum zu überbietenden „Endspiel“ um die Meisterschaft der Handball-Bezirksklasse hat die MTG Wangen 1b am Ende mit einem 21:21 gegen den HC Hard II die Meisterschaft gewonnen. Sie schaffte so nach einem Jahr Abstinenz den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Ein Tor mehr im direkten Vergleich gegenüber der HSG Langenargen/Tettnang gab den Ausschlag für die zweite Garde der MTG.

„Das war der absolute Wahnsinn. So was habe ich in zehn Jahren 1b noch nie erlebt. Die Stimmung war fantastisch. Ich denke jeder, der hier heute das miterleben konnte, wird es so schnell nicht mehr vergessen. Die Mannschaft kann so stolz auf sich sein“, sagte der freudestrahlende Wangener Teammanager Markus Weber von Sekt überströmt und noch voller Adrenalin nach dem Schlusspfiff. Den Freudentränen nahe war Trainer Christoph Köhler.

Vor 250 Zuschauern gehörten die ersten Minuten der Partie der MTG 1b um Spielmacher Markus Rosenwirth. In der Deckung sorgte er für Ordnung, und im Angriff zog er gekonnt das gefürchtete Wangener Tempospiel auf. Wangen führte schnell mit 4:1. In der Folgezeit kam Hard mit seinem agilen und clever aufspielenden Angriff immer besser ins Spiel und ging in der zwölften Minute beim 6:5 das erste Mal in Führung. Wangen war dann aber wieder hellwach und ging mit einem 4:0-Lauf mit 9:6 in Führung. Doch Hard schloss in der Folge wieder auf 12:12 auf.

In der 30. Minute verlor Wangen auch noch seinen Torjäger Tobiuas Werder. Er erhielt wegen wiederholten Meckerns gegen eine strittige Entscheidung der aus Wangener Sicht überforderten Schiedsrichter seine dritte Zeitstrafe, die gleichbedeutend mit der Disqualifikation ist.

Werder muss zuschauen

Werder fehlte zu Beginn der zweiten Hälfte dem Wangener Rückraumspiel an allen Ecken und Enden. In dieser Phase war es eine Abwehrschlacht, in der auch Wangens Nummer Keeper Michael Rief ein starker Rückhalt war. Trotzdem ging Hard mit 17:14 in Führung und hielt diesen Vorsprung bis zur 52. Minute (20:17).

Doch dann kam die Zeit des Gastgebers. Markus Häring sorgte mit zwei Toren für den Anschluss. Und auch Andreas Maurus machte eine Toppartie und war nicht nur aus dem Rückraum erfolgreich, sondern auch vom Siebenmeterpunkt nervenstark. Denis Straub präsentierte sich in dieser Phase als bärenstarker Rückhalt in der Wangener Deckung. So war in der 57. Minute das 20:20 geschafft.

In der folgenden Nervenschlacht hielt sich Wangen bravourös und ließ nach eigener 21:20-Führung nur noch einen Gegentreffer zu.

MTG: Michael Rief und Christian Wild im Tor; Markus Rosenwirth (3 Treffer), Markus Häring (5), Jonas Reuhs, Nils Nückel, Tobias Werder (4), Andreas Maurus (8/davon 2 Siebenmeter), Denis Straub, Martin Schnitzer, Stefan Weishaupt (2), Lorenz Waizenegger, Jens Grube, Michel Fischer, Thomas Haberda, Denis Akok.