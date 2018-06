Wangen fährt den Pflichtsieg ein

Die erste Herren-Kegelmannschaft der MTG Wangen hat den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga mit einem Pflichtsieg in Höhe von 6:2 Punkten (3121:3057 Holz) gegen die TG Biberach gesichert.

1:1 stand es nach dem Erfolg von Nicolai Müller (528 Holz) und der Niederlage durch Florian Martin (492) im Vergleich der Startpaarungen. Sehr gute Leistungen zeigte die Mittelachse mit Wolfgang Sigel (540) sowie dem Tagesbesten Philipp Diebold (541), die die MTG mit 3:1 in Front brachte. Obwohl Paul Diebold den Punkt mit 482 Holz abgab, sicherte Ralf Krämer mit ebenfalls starken 538 Zählern den 6:2-Punktesieg.

Die Damen empfingen in der Oberliga ebenfalls die TG Biberach und feierten gleichfalls einen wichtigen 6:2 Erfolg (2904:2781). In den ersten zwei Spieldritteln erspielten die Wangenerinnen zwar einen klaren Vorteil in der Holzzahl, die direkten Vergleiche endeten jedoch 2:2. Dabei holten für die MTG Jasmin Betzler (493:459) und Cora Bichelmayer (494:413) die Punkte. Unterlegen waren Anette Bullinger (490:502) und Margit Diebold (477:480). Die Schlusspaarungen gingen dann mit 457:444 und 493:483 an die Wangenerinnen Verena Rölz und Heike Dentler. Mit diesem Erfolg spielen sich die Damen ins Mittelfeld der Tabelle.

Einen wichtigen Sieg errang die zweite Herrenmannschaft (Bezirksliga) beim Tabellenletzten dem KSC Biberach mit 7:1 (3070:3013) und löst sich vom Tabellenende. In der Startphase erkämpfte Sandro Sauter (518) einen Punkt für Wangen. Sein Partner Felix Diebold (490) hatte es mit einem überragenden Gegner (574) zu tun, sodass Biberach mit einem Vorteil in die weiteren Vergleiche ging. In der Folge konnten die Wangener mit Markus Sauter (536), Michael Murmann (482), Rolf Kaspar (503) und Michael Schnatterbeck (541) aber alle weiteren Duelle zu ihren Gunsten entscheiden.

Die Dritte war in der Zweiten Kreisliga zu Gast beim ESV Aulendorf III und unterlag in einer dramatischen Schlussphase mit 3:5 (2972:2976). Nach vier Paarungen lag Wangen nach Erfolgen von Edmund Volkwein (537) und Alex Diebold (502) sowie Niederlagen von Franz Fink (446) und Helmut Rölz (478) bei einem Punktestand von 2:2 mit 96 Holz fast aussichtslos im Rückstand. Dann gab Stefan Thomas trotz besserer Holzzahl (479) zwar den Punkt ab, doch konnte Jürgen Treitinger mit 530:445 Holz fast den kompletten Rückstand egalisieren. Am Ende rettete Aulendorf jedoch vier Holz über die Ziellinie und erhielt dafür zwei weitere Mannschaftspunkte. Mit 12:12 Punkten liegt die MTG III im Tabellenmittelfeld. (esa)