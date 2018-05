„Wangen bewegt sich“ wieder – diesmal im und am Wasser

„Wangen bewegt sich.“ Unter diesem Motto wollen der Sportverband und Vereine am 10. Juni an die Erfolgsveranstaltung gleichen Namens im Jahr des Stadtjubiläums 2015 anknüpfen. Allerdings nicht, wie damals, in der Altstadt, sondern im Freibad Stefanshöhe. Und deshalb haben die Organisatoren den Titel ergänzt: „Wangen bewegt sich am und im Wasser“.

Gottfried Sauter kann sich noch gut an den Juni 2015 erinnern. Damals habe es viele positive Rückmeldungen auf den sportlichen Jubiläumstag gegeben. „Da haben wir gesagt: Jawohl, das machen wir noch einmal“, so der Sportverbandsvorsitzende. Und zwar am Sonntag, 10. Juni. Dann wird es im Freibad erneut zahlreiche Mitmachangebote geben, zehn Vereine hat der Verband dazu ins Boot holen können. Zudem können die Besucher bei an diesem Tag freiem Eintritt an einem „besonderen Wettbewerb“ teilnehmen und eine Reihe von Show-Attraktionen erleben, kündigen Sauter und Anita Schneller, Beisitzerin im Sportverbandsvorstand, an.

Wie der Name der Veranstaltung schon sagt, wollen die Organisatoren und mitmachenden Vereine vor allem eines erreichen: dass sich möglichst viele Wangener an diesem Tag bewegen beziehungsweise (wieder) auf den Geschmack körperlicher Bewegung kommen. Natürlich peilen sie als Zielgruppen Menschen aller Altersklassen an, haben aber dennoch besonders den Nachwuchs im Blick.

Immer mehr Kinder beschäftigten sich heutzutage mit dem Computer oder Dingen, „wo Bewegung Mangelware ist“, sagt Gottfried Sauter. Und Anita Schneller, die gleich mehrfach als Trainerin für den Nachwuchs tätig ist, weiß: „Viele Kinder können manche normale Bewegungsform gar nicht mehr.“ Deshalb will sie auch Eltern zum entsprechenden „Umdenken“ bewegen. Zumal sie überzeugt ist: „Bewegung macht glücklich.“

Das soll am 10. Juni über den Faktor Spaß passieren. So gibt es diverse Mitmachangebote am und im Wasser: angefangen von Tischtennisrundläufen an drehenden Tischen über Gleichgewichtspaddeln, einen Schwimmwettbewerb bis hin zu Aqua Skipping oder Hufeisenwerfen.

Drei Disziplinen

Der „Besondere Wettbewerb“ ist das zweite Hauptstandbein von „Wangen bewegt sich“. Er besteht aus drei Disziplinen: Wettrutschen, Schwimmen (zehn Meter) und Wassereimerlauf (20 Meter). Sie sind allesamt in Teams mit zwischen drei und neun Teilnehmern zu absolvieren. Zum Mitmachen aufgerufen sind also Gruppen aus (den bereits angeschriebenen) Schulen, Vereinen, Familien, Firmen aber auch lockeren privaten Zusammenschlüssen. Gewonnen hat am Ende die Mannschaft mit der besten Zeit. Als Prämie für die drei Besten kündigt Gottfried Sauter „sehr, sehr lukrative Preise“ an. Und auch wer sich bei den Mitmachangeboten der Vereine gut engagiert, soll Belohnungen erhalten.

Sauter und Schneller hoffen also auf möglichst viele der aktuell bereits laufenden Anmeldungen für den Wettbewerb, während diese bei den Mitmachaktionen nicht nötig sind. Als Vorbild erinnern sie sich auch hier an 2015 zurück. Damals hatten sich daran rund 500 bis 600 Menschen beteiligt.