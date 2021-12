Wanderung zur Linde auf dem Vogelherd

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitglieder des Vereinsausschusses wanderten auf den Vogelherd, dem Hausberg von Eisenharz. Anlass war ein Erinnern an die Pflanzung der Linde vor zehn Jahren. Die alte Linde fiel dem Herbststurm im September 2010 zum Opfer. Die Linde gehörte zum Sportplatz wie ein Kirchturm zum Dorf. Da der Verein im Jahr 2012 sein 100-jähriges Jubiläum feierte, war die Pflanzung einer neuen Linde damals ein großes Anliegen des Vereins.

Unter fachkundiger Anleitung wurde eine neue Linde gepflanzt. In den vergangenen Jahren hat sie sich zu einem stattlichen Baum entwickelt. Gemeinderat Bernhard Volkwein sagte damals: "Ich hoffe, dass diese Linde auch wieder 100 Jahre hier stehen wird, um den Sportplatz und seine Benutzer zu bewachen und dem Eisenharzer Panorama die Krone aufzusetzen."

Die alte Linde auf dem Vogelherd hat viele Jahre sportliche Aktivitäten des Vereins erlebt. Beim legendären Skifest in Eisenharz war das Skispringen am Vogelherd immer der Höhepunkt. In den Anfängen diente eine Schanze aus Schnee zum Absprung. Später zimmerten die Skispringer dann einen „Anlaufturm“ für den Absprung. Damit konnten beachtliche Weiten bis ca. 25 m erzielt werden. Später flitzten ganz mutige mit Snowcards vom Vogelherd ins Tal. Nicht immer ging alles ohne spektakuläre Stürze über die Bühne. Beim jährlichen Leichtathletik Sportfest treffen sich Kinder und Erwachsene zum Wettkampf.

Auch Sportler aus Österreich und der bayerischen Nachbarschaft nehmen teil. Das Argenbühler Faustballturnier am Nachmittag darf nicht fehlen. Viele Jahre war beim Mannschaftsmarathon der Zieleinlauf auf dem Sportplatz. Fest etabliert hat sich das Beachvolleyballturnier „Vogelherd Open“ im August jeden Jahres. Ein neuer Wettbewerb, „die Vogelherd-Challenge“ ist hinzugekommen. Hier wird jeweils im Zweierteam als Läufer und Radler gestartet. Die Läufer sind um den Vogelherd unterwegs, die Radler müssen mit ihren Mountainbikes den Vogelherd bezwingen. Eine kräfteraubende und spektakuläre Veranstaltung.

Und immer steht bei den Veranstaltungen der Vogelherd als Aussichtsberg im Hintergrund. Fast keine Fotos vom Sportplatz ohne die Linde darauf. Bei der Wanderung war es aller Wunsch, dass die Linde auch weiterhin von oben die Sportler bewacht und beschützt. Ein Bänkchen an der Linde lädt zum Ausruhen ein und um die herrliche Gegend zu bewundern.