Wanderung im Natur Themen Park

Bad Saulgau (sz) - Die Ortsgruppe Scheer des Schwäbischen Albvereines lädt am Ostermontag, 18. April, zu einer Wanderung nach Bad Saulgau ein. Die Tour startet am Parkplatz unterhalb des Klosters in Sießen und führt zum Erlebnisweg Wasser beim Thermalbad in Bad Saulgau. Die Wanderstrecke beträgt neun Kilometer, die Wanderzeit etwa zweieinhalb Stunden.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Hofgartencenter in Scheer. Alle Wanderfreunde, auch Nichtmitglieder, sind herzlich eingeladen. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07572 52 35 bei Wanderführer Karl Wetz.