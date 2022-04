Wanderung des DAV Biberach zur Ruine Rauber und Burg Teck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Biberach - Treffpunkt 7:30 Uhr in Biberach. Das Ziel ist eine Wanderung des DAV Biberach über die Ruine Rauber zur Burg Teck oberhalb des Lenninger Tales am Rande der Schwäbische Alb bei Kirchheim/Teck bei viel Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Organisiert und durchgeführt von unserer Tourenleiterin Valerie Wörz. Die Fahrstrecke über Ehingen, Schelklingen, Justingen, Schopfloch bis Parkplatz Rauberweide bei Ochsenwang lässt uns erahnen, was für ein toller Tag es wird. Am Parkplatz ein Schild: „Alpiner Steig“. Für uns, alle bergerfahren, kein Problem.

Es ist sehr trocken, aber, wenn es nass ist, wird es glitschig! Die Bäume haben noch keine Blätter, so genießen wir die Aussicht ins Tal und auf den Breitenstein. Wir erreichen eine Lichtung mit einem der letzten Privatfriedhöfe Baden-Württembergs. Idyllisch. Es geht weiter auf einem felsigen Kamm Richtung Ruine Rauber, auch untere Diepolsburg genannt. Über einen Holzsteg betreten wir die Ruine und sehen zum ersten Mal die Burg Teck. So nah und doch so weit…Wir besichtigen die Bergruine und steigen anschließend steil zum Sattelbogen hinab. Der Sattelbogen verbindet den vorgezogenen Teckberg mit der südlich gelegenen Schwäbischen Alb.

Wieder bergauf, an Frühlingsblumen wie Veilchen, Lerchensporn, Schilla (Blaustern), Anemone und Bärlauch vorbei. An den Gelben Felsen gibt es einen einzigartigen Blick auf das Lenninger Tal. Weiter, an dem alten Segelflieger-Startplatz vorbei. Früher hat man hier über eine Betonrampe die Segelflieger, mit Flügeln abmontiert, an einer Seilwinde hochgezogen.

Am Zugang zur Burg bestaunen wir den Blick Richtung Stuttgart, Plochingen, Hohem Neuffen und die drei Kaiserberge: Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen. Im Innenbereich der Burg bietet der Kiosk alles, was man sich wünscht. Auf allen Seiten die schönsten Aussichten. Gut ausgeruht geht es weiter. Wir steigen bis zum Sybillenloch ab. Eine Höhle direkt unterhalb der Burg. Nun wandern wir immer leicht bergab. Dann sehen wir die Reste der Betonrampe für die Segelflieger. Zurück zum Sattelbogen und lange bergauf. Bis zum oberen Diepolsberg und zurück zum Parkplatz. Am Schluss wird bei Schopfloch eingekehrt und bei Kaffee und Kuchen die schöne Frühlingssonne genossen, bevor es wieder Richtung Heimat geht.