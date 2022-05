Wandern für Fortgeschrittene – oder der lange Weg zur Wurst

Aufstehen, Kaffee trinken, Zähne putzen – der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Um so schlimmer, dass die Pandemie Gewohntes und viele liebgewonnene Rituale in den vergangenen zwei Jahren einfach mir nichts, dir nichts über den Haufen geworfen hat. Zum Beispiel unsere Maiwanderung. An jedem 30. April schnüren sich bei uns Oma, Opa, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, Nachbarn und Freude traditionell ihre Wanderschuhe. Maiwanderung am 30. April? Korrekt! Am 1. Mai „maiwandern“ – das kann ja jeder! Weil weniger los ist und wir immer einen Grillplatz bekommen, ziehen wir also einen Tag früher los. So auch dieses Jahr, nach zweijähriger Corona-Zwangspause und der pessimistischen Wettervorhersage zum Trotz. Petrus hatte ein Einsehen und hielt den ausgiebigen Regenguss bis zum Endspurt zurück. Frohen Mutes und nur mäßig nass entfachten wir also in der Grillhütte unser Feuer. Die bevorstehende Völlerei wurde allerdings jäh unterbrochen, als sich „Rumpelstielzchen gleich“ ein Mann vor der Grillhütte aufbaute und uns erst mal deftig anbrüllte. Was uns eigentlich einfalle? Das sei sein Grillplatz. Er habe ihn schließlich gemietet. Die hitzige Diskussion gipfelte in der Erkenntnis: wir waren am falschen Ort. Es folgte Anlauf Nummer 2 am sechs Kilometer entfernten, bereits bekannten, Platz. Rucksack raus, Feuer an und Würstchen fast schon wieder auf dem Grillrost. Wieder näherte sich ein Mann. Diesmal verbunden mit dem höflichen Hinweis, er habe die Grillhütte für einen gemütlichen Abend mit seinen Freunden reserviert. Daraufhin versuchte sich UNSER Grillhütenbeauftragter still und heimlich aus dem Staub zu machen. Also vor Corona ist uns das nie passiert! Die Lösung liegt nah: Wir verlegen unsere Maiwanderung einfach auf den 6. Dezember, oder so?!