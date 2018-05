In der Wallfahrtskirche in Jagstheim bei Kirchheim am Ries wird am Pfingstmontag, 21. Mai, das Wallfahrtsfest gefeiert. Eucharistiefeier ist um 9 Uhr mit dem Kirchenchor aus Kirchheim, Marienlob ist um 14 Uhr mit dem Kirchenchor aus Dirgenheim. Es gibt Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie Vesper. Der Erlös ist für den Erhalt der Wallfahrtskirche bestimmt.