(sj) – Unter dem Motto „Begegnung mit Mittel- und Osteuropa“ findet am Sonntag, 29. Mai, die 63. Vertriebenenwallfahrt zum Schönenberg statt. Um 9.45 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek vor dem Haus Schönenberg, zuvor spielt der Musikverein Rattstadt. Zum Pontifikalamt in der Wallfahrtskirche um 10 Uhr kommt Weihbischof Dr. Reinhard Hauke aus Erfurt. Zur Glaubenskundgebung spricht Europaabgeordneter Martin Kastler aus Nürnberg. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Frauenchor Tenerezza aus Deutsch-Proben (Nitrianske Pravno) aus der Slowakei. Dieser Chor gibt bereits am Vorabend der Wallfahrt, am Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Ellwangen ein Konzert, zusammen mit dem Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums aus Wasseralfingen. Um 13.30 Uhr am Sonntag liest im Bildungshaus Dragi Bugarcic aus Werschetz aus dem dokumentarischen Roman „Dreilaufergasse“. Um 15 Uhr ist Marienandacht mit Pfarrer Johann Kotschner.