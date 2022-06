Wallfahrt auf den Bussen

Die Kirchengemeinde Offingen veranstaltet zusammen mit der Seelsorgeeinheit Bussen am Pfingstmontag, 6. Juni, die 75. Wallfahrt der Männer mit ihren Familien. „Mit Blick auf den Bussen den Aufbruch wagen“ - so ist das Thema in diesem Jahr. Festprediger ist der noch fast neue leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Alfred Tönnis von den Oblatenmissionaren. „Ich freue mich“, sagt er, „und bin stolz darauf, dass wir diese lebendige und wichtige Tradition nach der Pandemie wieder mit großem Elan aufleben lassen können.“

Um 9 Uhr wird die Pilgermesse in der Kirche gefeiert. Um 10.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst auf der Bussenwiese mit dem feierlichem Einzug mit der Marienstatue. Zeitgleich sind die Kinder eingeladen zum Kindergottesdienst in die Bussenkirche.

Das Nachmittagsprogramm beginnt um 13.15 Uhr mit dem Rosenkranz, an den sich die Marienfeier mit Predigt anschließt. Dazu konnte Schwester Karin Berger gewonnen werden, Generaloberin der Franziskanerinnen von Sießen. In der Zeit von 8.30 bis 9.30 Uhr wird eine Mitfahrgelegenheit angeboten. Später ist das nicht mehr möglich. Weitere Infos zur Wallfahrt gibt es auf der Webseite: https://www.seelsorgeeinheit-bussen.de