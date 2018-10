„Wallers letzter Gang“ am Original-Schauplatz sehen

Leutkirch (sz) - Der Dorfgasthof Hirsch in Urlau zeigt am Donnerstag, 11. Oktober, den Kinofilm „Wallers letzter Gang“. Der Film wurde teilweise in Leutkirch und in Urlau gedreht. Die Filmszenen in Urlau spielen in der alten Gaststube und dem Dorflädele der Dorfwirtschaft Hirsch.

„Wallers letzter Gang“ handelt davon, dass eine Bahnstrecke im Allgäu stillgelegt wird. Der Film wurde hauptsächlich auf der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Kempten und Isny gedreht. Für die Hauptfigur des Films, der wortkarge und eigenbrötlerische Streckengeher Waller, beginnt jeder Morgen mit dem Gang entlang der Schienen. Am letzten Betriebstag, dem Tag vor Wallers Pensionierung, wird der Weg zum Gang durch die Zeit. Auf seinem Weg zum Endpunkt der Bahn durchlebt er noch einmal verschiedene Stationen seines Lebens. „Wallers letzter Gang“ wurde von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden als „besonders wertvoll“ eingestuft. Der Film hat außerdem den Bayerischen Filmpreis und den Bundesfilmpreis in Silber gewonnen.