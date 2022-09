Waldwoche in der Bücherei

Aldingen (sz) - Noch einmal steht der heimische Wald im Fokus verschiedener Veranstaltungen, zu denen die Gemeindebücherei Aldingen einlädt. Los geht es mit dem Wald-Indoor-Tag am Freitag, 7. Oktober.

An diesem Nachmittag können Kinder und Erwachsene mehr über Wald, Umwelt und Natur erfahren. Neben Wissen und Information kommen auch Entspannung und Kreativität nicht zu kurz – so etwa beim Sägen und Basteln oder auch beim Legen eines Mandalas mit Materialien aus dem Wald. Mit dabei ist auch Förster Sigmund Scheu, der einen Einblick in seine Arbeit gibt. Die Veranstaltung läuft parallel zur Ausleihe von 15 bis 18 Uhr und ist zeitlich nicht fest umrissen.

Weiter geht es am Mittwoch, 12. Oktober, ab 19 Uhr mit dem Bildervortrag von Adrian und Arno Specht: „Vergessene Orte unter Bäumen“. Was passiert, wenn der Mensch sich zurück zieht und einst bewohnte Gebäude sich selbst überlässt? Schneller, als man denkt, erobert die Natur sich Terrain zurück. Zu den Bildern werden Texte gelesen aus den Büchern der „Geisterstätten“-Reihe.

Am Mittwoch, 19. Oktober, ab 15 Uhr wird „Hänsel und Gretel“ im Kamishibai-Theater gezeigt. Das Märchen steht, wie auch etliche andere, stellvertretend für die mythische Bedeutung des Waldes. Eingeladen sind Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, die anschließend mit Naturmaterial basteln können. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich. Diese nimmt Dietmar Burkert vom Rathaus entgegen unter dietmar.burkert@aldingen.de.