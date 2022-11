Waldwanderung in der Dunkelheit

Ehingen (sz) - Mit Waldpädagoge Alexander Rothenbacher geht es im Rahmen des Walderleben Programms am Sonntag, 4. Dezember von 16 bis 20 Uhr für alle Nachteulen ab sieben Jahren auf eine besondere Nachtwanderung, teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit und verspricht dabei Spannung für alle Teilnehmer. Denn hier erlebt man den Wald zu einer ganz anderen Uhrzeit als gewohnt. Was war das für ein Geräusch? Vielleicht ein Fuchs oder gar ein Dachs? Man muss gut aufpassen, dass man sich nicht verläuft. Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb vom Schloss in Ehingen-Mochental. Bitte an wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk, Getränke und ein Vesper im Rucksack denken. Anmeldungen werden per E-Mail über walderleben@alb-donau-kreis.de noch bis zum 1. Dezember entgegengenommen.