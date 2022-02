Waldseerin erkrankte erst an Corona, dann an Long Covid: „Ich dachte, ich sterbe“

Die Kontaktstelle für Selbsthilfe des Landkreises Ravensburg bietet am Montag, 7. Februar, ein erstes Treffen der neuen Selbsthilfegruppe für Long-Covid-Erkrankte an. Es wird online stattfinden, Beginn ist um 18 Uhr. Wer Interesse hat, kann sich an die Kontaktstelle wenden: kontaktstelle-selbsthilfe@rv.de.

Wer mit Sonja Baumann Kontakt aus Bad Waldsee Kontakt aufnehmen möchte, um eventuell auch in Waldsee Treffen zu ermöglichen, kann sich direkt an sie wenden unter: sonja.baumann.bw@gmail.com