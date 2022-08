Waldseer Triathleten in Ravensburg stark vertreten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee/Ravensburg - Die TG Bad Waldsee war auch in diesem Jahr wieder in Ravensburg am Start, um den Wettkampf auf der Sprintdistanz mit 750 Metern Schwimmen, 24 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen zu absolvieren. Schnellster Waldseer war dabei Luis Grünvogel. Er absolvierte die Distanz in 1:17 Stunden und konnte somit einen sehr guten 14. Gesamtplatz erreichen. Tobias Schanne kam als nächster ins Ziel und konnte den 3. Platz in der AK 45 erreichen. Julia Arnegger und Hugo Maurer führen ihre erfolgreiche Saison fort und konnten in ihrer Altersklasse den 2. Platz erreichen. Ein gutes Bild machten die Waldseer auf dem Siegerpodest in der AK 60. Siegfried Traub gewann die Altersklasse, vor Gerhard Bochtler und Andreas Plaßwilm. Manuel Brielmayer, Sebastian Dachs, Johannes Gnann, Libor Homes und Oliver Schleimer rundeten das gute Ergebnis der Waldseer ab. Moritz Speh konnte den 11. Gesamtrang erzielen. Auch eine Staffel aus Waldsee war mit Carina König, Miriam Wegerer und Paulina Wolf vertreten. Sie erreichten einen starken 2. Platz in dieser Wertung. Ein besonderer Dank gilt unserem Wettkampfrichter Werner Rothärmel, der schon seit Jahren diese Aufgabe übernimmt und einen wichtigen Beitrag zu den Rennen leistet.