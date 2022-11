Waldseer Fußballfans enttäuscht vom erstem WM-Vorrundenspiel

Ganze zwölf Fußballfans haben sich am Mittwoch um 14 Uhr zum ersten WM-„Public Viewing“ im Vereinsheim des Waldseer FV versammelt und hier das verloren gegangene erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan verfolgt.

Zu Gast waren unter anderem die Studierenden Moritz Lorinser und Jonas Teufel, deren Vorlesungen an der Fachhochschule Biberach zufällig ausgefallen sind an diesem Fußball-Nachmittag, der in sportlicher Hinsicht enttäuschend war. Gaststätten-Pächter Ayhan Güzel hatte trotz der TV-Übertragung mitten am Tag auf etwas mehr Besuchende gehofft. Er geht aber davon aus, dass es beim Spiel Deutschland gegen Spanien am Sonntag um 20 Uhr deutlich voller wird, weil die Sendezeit dann auch für Berufstätige passt.

„Wir sind bereit und freuen uns auf ein tolles Gemeinschaftserlebnis“, so der Wirt dazu. Wie berichtet, wird es in der Kurstadt während der umstrittenen Fußballweltmeisterschaft in Katar mit fragwürdigen Entscheidungen seitens der FIFA nur vereinzelt „Public Viewings“ in Vereinsheimen oder Bars geben.