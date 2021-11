Waldorfmärktle auf dem Wochenmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine kleine Version des jährlichen Basars des Waldorfkindergarten Kißlegg fand in Form eines Standes beim Kißlegger Wochenmarkt statt. Viele Schätze, die eigentlich am Basar feilgeboten werden, wurden nun hier verkauft. Es hat uns sehr gefreut, dass der Stand am Wochenmarkt ein voller Erfolg war und wir sehr schöne und sehr viel positive Rückmeldungen erhalten haben. Und dies trotz des ungemütlichen Wetters am Marktsamstag.

Eine kleine Auswahl an Produkten wird auch in der Gallusapotheke, der Kurapotheke und der Bücherstube angeboten (ein Katalog mit weiteren Angeboten liegt dort aus). Und für alle, die den Markt verpasst haben, gibt es einen „Direktverkauf“; auch online gibt es die Möglichkeit, die Schätze zu ergattern: per Mail an waldorfkindi.basar@gmail.com den Katalog anfordern, stöbern und per Mail bestellen.