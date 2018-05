Waldner dankt für 1000 Jahre Betriebszugehörigkeit

Die Waldner-Unternehmensgruppe hat insgesamt 37 Jubilare für 1000 Jahre Betriebszugehörigkeit jetzt in der Badstube geehrt. Beiratsvorsitzender Heinz-Uli Waiblinger forderte dabei nach Angaben des Unternehmens die langgedienten Beschäftigten auf, „mit ihrem Wissen die junge Generation zu motivieren und uns gemeinsam zur Industrie 4.0 zu führen“.

OB Michael Lang stellte demnach die Bedeutung von Unternehmen wie Waldner für den Wirtschaftsstandort Wangen heraus: „An jedem Arbeitsplatz in der produzierenden Industrie hängen nochmals drei weitere Arbeitsplätze. Wenn also bei Waldner aktuell 970 Mitarbeiter beschäftigt sind, bedeutet das für die Stadt Wangen, dass weitere 3000 Arbeitsplätze dadurch entstanden und gesichert sind.“ Waldner sei vor diesem Hintergrund umso bedeutsamer, da es in Wangen insgesamt rund 11 000 Arbeitsplätze gebe, wird der Rathauschef in der Unternehmensmitteilung zitiert. Insgesamt hat Waldner nach eigenen Angaben mehr als 1400 Beschäftigte.

Bei der Feierstunde in der Badstube wurden für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt: Walter Brillisauer, Christoph Hermann, Norbert Hermann, Karl Schneider und Günther Zettler. Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit blicken zurück: Klaus Arnold, Stefan Bartosch, Klaus Bülow, Eberhard Büttner, Erich Dürrenberger, Andreas Franzel, Ingo Gerlach, Peter Gert, Simon Glatzel, Gerhard Graf, Gerhard Gröber, Günter Heister, Werner Heussi, Wilfried Hieble, Karl-Heinz Hiller, Christian Joos, Franz Kugel, Robert Mimra, Erich Nägele, Joachim Ott, Matthias Richter, Ivan Rudelic, Josef Schattmaier, Stefan Schmid, Ekkehard Steinigen, Niko Ukai, Ralf Unger, Werner Wachter, Maximilian Weber, Johann Weber, Uwe Wiedemann und Klaus Wiehl.