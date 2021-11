Waldner aus Wangen stärkt internationale Ausrichtung

Weil die Waldner Unternehmensgruppe ihre internationale Ausrichtung mehr betonen und ihren Namen dem internationalen Recht anpassen will, hat sie ihre Gesellschaftsform in eine SE (Societas Europaea) abgeändert. Darauf haben sich die Gesellschafter des Wangener Herstellers von Abfüllanlagen, Prozessanlagen, Laboren und Lernräumen verständigt, wie aus einer Firmenmitteilung hervorgeht.

Das waren die Beweggründe

„Uns war es wichtig, auch mit der Gesellschaftsform die internationale Ausrichtung der Waldner Unternehmensgruppe zu stärken. Für unsere Mitarbeiter sowie Kunden oder Partner ändert sich dadurch aber nichts“, erklärt demnach Jochen Früh, Vorstandsvorsitzender von Waldner, die Beweggründe für diesen Schritt.

Betroffen von der Umfirmierung seien unter anderem die Waldner Holding GmbH & Co. KG, die jetzt als Waldner Holding SE & Co. KG, und die Waldner Finance GmbH & Co. KG, die nun als Waldner Finance SE & Co. KG auftreten. Der Beirat der Waldner Unternehmensgruppe mit seinen Mitgliedern Karl Angele, Nele Honecker und Jörg O. Waiblinger (Vorsitzender) wird zusätzlich Aufsichtsrat der Waldner SE, heißt es weiter. Die bisherigen Geschäftsführer Jochen Früh und Stephan Schaale seien nun Vorstände der SE.

Einer der größten Arbeitgeber in Wangen

Waldner wurde 1908 gegründet, ist mit seinem Stammsitz der größte Arbeitgeber in Wangen und beschäftigt weltweit rund 1600 Menschen.